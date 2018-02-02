نهيان بن مبارك يفتتح معرض "من برشلونة إلى أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الخميس، معرض "من برشلونة إلى أبوظبي" الذي يقام في منارة السعديات بأبوظبي ويستمر حتى 17 فبراير الجاري بمشاركة 72 فنانا بينهم 20 فنانا إماراتيا بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد كبير من الفنانين.



وقام معاليه بقص شريط الافتتاح مع سعادة هدى إبراهيم الخميس كانو مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ثم تجول في المعرض والذي يحتوي على أعمال فنية من "متحف برشلونة للفن المعاصر".



ويتيح معرض "من برشلونة إلى أبوظبي" خوض رحلة للتفكير في الدور الذي يلعبه الفن في المشهد المعاصر حيث يعرض مجموعة أعمال مشتركة من متحف برشلونة للفن المعاصر، إضافة إلى أعمال لفنانين إماراتيين.