"المهرجان التراثي 2018" يواصل فعالياته بنجاح في ميدان سويحان

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، فعاليات ومنافسات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 الذي يواصل فعالياته في ميدان سويحان لليوم العاشر بنجاح وحضور طلابي وجماهيري كبير.

وتضمنت فعاليات اليوم منافسات مسابقة الإبل الأصايل "المزاينة" لفئة الثنايا ضمن أربعة أشواط، ومسابقة مزاية السلوقي العربي، إضافة إلى فعاليات السوف الشعبي ومسرحية حديقة الخير على مسرح السوق.

وقام سمو راعي المهرجان في ساعة مبكرة من صباح الخميس بجولته التفقدية الاعتيادية واستهلها بالحظيرة والتقى مع عدد من كبار ملاك ومربي الابل ومن وجهاء مدينة سويحان.. واستمع سموه إلى تفصيلات حول ترتييبات المنافسة في أشواط مزاينة اليوم واستكمل سموه جولته إلى ساحة عرض إبل المزاينة والمنصة الرئيسية.