"خليفة الإنسانية" تُكرّم المشاركين في مهرجان الشيخ زايد التراثي

الشارقة 24 – وام:



كرّمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، المشاركين في مهرجان الشيخ زايد التراثي، الذي أقيم خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017 وحتى 27 يناير 2018، تحت شعار "أرض الإمارات ملتقى الحضارات"، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



وكان المهرجان قد حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات حيث زاره 2.5 مليون شخص من مختلف الجنسيات والثقافات والاهتمامات من داخل وخارج الدولة، كما شهد تفاعلاً لافتاً من العائلات والأسر مع التراث الإماراتي والعالمي.



وخلال حفل التكريم الذي أقيم في فندق دوست تاني، يوم الأربعاء، كرمت المؤسسة 55 منسقاً ومنسقة كان لهم الدور الكبير في نجاح وتنظيم الأحياء التراثية للدول المشاركة وخاصة جناح ومتحف إنجازات المؤسسة وجناح الأسر المواطنة، إضافة للمشرفين على الورش الفنية و25 من المتدربين والمتدربات وفريق التحكم للمسابقات الخاصة بالأكلات الشعبية وبعض الدول التي شاركت في المهرجان.