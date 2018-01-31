تتويج الفائزين بالمزاينة والمحالب بمهرجان سلطان بن زايد التراثي

الشارقة 24 – وام:



تواصلت يوم الأربعاء، فعاليات ومنافسات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018، في يومه التاسع، وتضمنت منافسات مسابقة جمال الإبل الأصايل/المزاينة/ لفئة لقايا بكار ضمن أشواط، الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، والقبائل الفضي، والقبائل الذهبي، والتلاد.



كما تم تتويج الفائزين بشوطي مزاينة الحقائق بكار، وتتويج الشوط الثاني لمسابقة المحالب، فيما تواصلت نشاطات السوق الشعبية من مسابقات ثقافية وتراثية وأمسية شعرية.



وتوج سعادة سنان المهيري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل لفئة لقايا للفترة الصباحية، حيث حازت المطية "حمية" للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان على المركز الأول، وحلت في المرتبة الثانية "النصيبة" لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بينما حلت في المركز الثالث "بصمة" لمصبح عامر حمدان حويرب المنصوري، وجاءت رابعة "غرام" لمحسن سعيد بن طرموم العامري، وفي المركز الخامس "بشاير" لمسعود مهدي هطيل الحبابي، وفي المركز السادس جاءت "الوثبة" للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفي المركز السابع "بينونة" لسلطان بن علي بن هياي المنصوري، وفي المرتبة الثامنة "وصف" لمحمد مسلم مبارك سعيدة الراشدي، وجاءت في المركز التاسع "وعد" لراشد فهد راشد الهاجري، وفي المركز العاشر حلت المطية "عالية" للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان.



كما توج الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط القبائل الفضي /فئة لقايا/، ففازت المطية "مهيبة" لسعادة محمد عايض القحطاني بالمركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني "جماهير" لحمد مبارك بالنص المنصوري، وفي المرتبة الثالثة جاءت "الظبي" لهلال حمد خلفان المعولي، وجاءت في المركز الرابع "الشاهينية" لناصر حمد سهيل عويضة الخيلي، وفي المركز الخامس جاءت "مكيدة" لمحمد حمد سالم عنودة العامري، وفي المرتبة السادسة حلت "سلهودة" لعلي محمد عايض علي القحطاني، وجاءت في المركز السابع "مغامرة" لصابر بن مسلم بن عمر المنهالي، وفي المركز الثامن "رزة" لسيف صياح طماش المنصوري، وحلت في المركز التاسع "الشاهينية" لسهيل حمد بن عنودة العامري، فيما حلت في المركز العاشر المطية "ظبي" لسلطان بن حمتوت المنهالي.



وتوج سعادة سنان المهيري كذلك الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط أبناء القبائل الذهبي، وقد أحرزت المطية "مياسة" لسعادة حمد سهيل عويضة الخييلي المركز الأول في شوط أبناء القبائل الذهبي فئة "لقايا بكار"، بينما حلت في المرتبة الثانية "الشاهينية" لمسفر محمد عايض علي القحطاني، واحتلت المركز الثالث "شخصية" لسليم بخيت النوة أحمد المنهالي.



كما توج رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط التلاد لأبناء القبائل لفئة "لقايا"، والفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط التلاد لفئة حقايق بكار.