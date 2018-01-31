معهد الشارقة للتراث يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الشارقة 24 – وام:



يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تتواصل حتى العاشر من فبراير المقبل، وذلك بعرض مجموعة من إصدارات المعهد التي وصل عددها إلى أكثر من 100 عنوان.



ويرأس وفد المعهد، سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد وعضوية كل من عائشة عبيد غابش مديرة العلاقات العامة والتشريفات وأحمد الدح مسؤول العلاقات الخارجية والدولية والدكتور أحمد علي مرسي المستشار الثقافي للمعهد وفاطمة المرزوقي مدير المكتب التنفيذي للرئيس ومريم إسحاق رئيس قسم النشر والمطبوعات وعصام الدنمي منسق مكتب الرئيس وجاسم الصوايا مسؤول العلاقات العامة.



وتم تخصيص مساحتين، إحداها لعرض إصدارات المعهد في القاعة الرئيسية للمعرض والأخرى للبيع في أرض المعارض، حيث لاقى الجناحان إقبالاً لافتاً من زوار المعرض بمختلف فئاته من الجمهور .



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن المشاركة تهدف إلى الاطلاع على أحدث الإصدارات في عالم التراث، بالإضافة إلى تعريف المشتغلين في التراث والباحثين والمختصين من الأشقاء المصريين والعرب ومن مختلف بلدان العالم المشاركين بالمعرض على أحدث إصدارات المعهد ودوره وجهوده المستمرة في صيانة وحفظ التراث في ظل المتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته الهادفة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز.



وأضاف الدكتور المسلم: "مثلت إصدارات المعهد رافداً مهماً من روافد الثقافة التراثية والشعبية العربية خاصة في العامين الأخيرين بعدما راكمت عدداً من العناوين المهمة والدراسات الرصينة التي تغطي جوانب من الثقافة الشعبية وذلك ضمن أنشطة المعهد وبرامجه الأكاديمية والعلمية كما شارك الوفد في لقاءات مع بعض المؤسسات والهيئات المصرية والعربية المشاركة في المعرض وحضور ندوات ثقافية وفكرية تركز على التراث ومكانته في المجتمع".



وقدم الوفد المشارك من معهد الشارقة للتراث ندوة بعنوان "نحو أرشيف عربي للمأثورات الشعبية" أدارها الدكتور أحمد بهي الدين وشارك بها الدكتور أحمد علي مرسي المستشار الثقافي في المعهد والأستاذ أحمد الدح رئيس قسم العلاقات الدولية والتي تناولوا من خلالها العديد من المشاريع المستقبلية لتفعيل دور الأرشيف في حفظ التراث الثقافي.