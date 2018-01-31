مذكرة تفاهم بين "أطفال الشارقة" و"مسرح الإمارة الوطني"

الشارقة 24 – وام:

وقعت مراكز أطفال الشارقة - التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين - وإدارة مسرح الشارقة الوطني الأربعاء مذكرة تفاهم لتطوير وتفعيل النشاط المسرحي في المراكز، من خلال وضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين .

وقع المذكرة عن مراكز أطفال الشارقة عائشة علي الكعبي مدير المراكز بالوكالة.. فيما وقعها عن المسرح أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني.

وتنص مذكرة التفاهم على إعداد برنامج متكامل مختص بمسرح الطفل لتأهيل الأطفال المنتسبين للنشاط المسرحي، وتقديم ورش مسرحية دورية على مستوى المراكز من قبل مختصين في الأداء والتعبير والصوت والإلقاء والمسرح التفاعلي، بجانب العديد من البنود التي ترمي إلى تعزيز وتنمية مهارات الأطفال مسرحياً.

وقالت عائشة علي الكعبي، إن المسرح يعتبر فضاء للثقافة والفنون وهو المجال الأرحب لخيال الطفل وإيماناً من مراكز أطفال الشارقة بالدور الذي يلعبه المسرح في حياة الطفل تم توقيع المذكرة مع مسرح الشارقة الوطني بهدف تنفيذ برامج ومشاريع مبتكرة تستهدف اكتشاف المواهب المسرحية من الأطفال الذين يجدون في المسرح مجالاً رحباً لخيالهم ولتنمية وصقل هذه الموهبة لديهم.

من جانبه قال أحمد الجسمي إن المذكرة تجسد أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني التي تتكامل فيما بينها للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأكد أن مسرح الشارقة الوطني لن يدخر جهداً لإنجاح هذا التعاون الذي سيثمر عن تنشئة جيل مسرحي مثقف يساهم في ديمومة وتطور المسرح الإماراتي كونه شريكاً أساسياً في عملية البناء الشاملة وجزءاً أصيلاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالشأن المسرحي على الصعيدين المحلي والعربي.

وقدم الجسمي شكره وتقديره لمؤسسة ربع قرن التي تترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على رعايتها الكريمة لهذه الفئات من خلال جميع الإدارات المنضوية تحت هذه المؤسسة الرائدة التي تعنى بالأسرة وتساهم في بناء مجتمع مترابط ومتماسك.