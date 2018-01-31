"الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" يختتم فعاليات دورة "فن إعداد الحلويات 101"

الشارقة 24:

اختتم "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات"، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة والمناطق الشمالية، مؤخراً، دورة "فن الحلويات 101"، التي استهدفت تعليم المحبين والشغوفين بعالم الحلويات، فنون صُنعها، على يد طهاة المركز.

وقدم الدورة التي نظّمها المركز بالتعاون مع الراعي الاستراتيجي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، كل من الشيف التنفيذي، رئيس قسم الطهاة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، رامي الجبرائيل، إلى جانب شيف الحلويات في المركز، أرافندا ليلاراثنا، الذي سيمثل الشرق الأوسط في المسابقة العالمية لأساتذة الشوكولاتة 2018، والتي ستستضيفها فرنسا، حيث عرّفا المشاركين بمجموعة من التقنيات، والأساليب، والأسرار، لصنع الحلويات الكلاسيكية، وتزيينها، وخبزها، بطريقة احترافية لتقديمها في المناسبات الخاصة أو في مشاريعهم التجارية الخاصة.

وأقيمت الدورة في المركز على مدار ثلاثة أيام متتالية، تعلم خلالها المشاركون 10 وصفات، ومنها الصحية، لتحضير الحلويات بطريقة الخبز ومن دونه، كما قدم لهم المركز هدايا مميزة من مجموعة ويلتون لتزيين الحلويات، ماستر بيكر الموردين لمكونات إعداد الحلويات، وناتاس كافي، كما سيقدم المركز كتاب طهي يحتوي على 21 وصفة حلويات خاصة بالشيف أرافندا ليلاراثنا.

وقالت حنان المحمود، مدير "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات": "جاء تنظيمنا لهذه الدورة، انطلاقاً من حرص المركز على تقديم أفضل الخبرات لمحبي عالم الطهي والحلويات، على أيدي طهاتنا الحائزين على العديد من الجوائز، وأكثر من 60 ميدالية في مسابقات عربية وعالمية في فنون الطهي".

ومن جهتها قالت نوف المطروشي، إحدى المشاركات بالدورة:" قدمت لنا الدورة الكثير من المعارف والخبرات على صعيد صناعة الحلويات، وقد اكتشفت جوانب فنية لم أكن على دراية بها من قبل في هذا المجال، الأمر الذي سيسمح لي بتنمية مهاراتي وقدراتي في الطهي، وأتطلع إلى المشاركة في الدورات القادمة التي ينظمها المركز، الذي يحظى بسمعة ومكانة كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة".