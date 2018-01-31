"الشرقية من كلباء" تحتفي بالفائدة والمتعة في دورتها البرامجية لعام 2018

الشارقة 24:

مع انطلاقة العام الجديد، أطلقت قناة الشرقية من كلباء، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، دورتها البرامجية لعام 2018، متضمنة العديد من البرامج الجديدة، التي يقدمها مجموعة متميزة من المذيعين والمذيعات.

وبهدف جذب أفراد الجمهور وتلبية اهتماماتهم المختلفة، ركزت القناة في دورتها الجديدة على تنويع البرامج لتلائم جميع الفئات العمرية، ساعية إلى تقديم كل ما من شأنه إثراء المحتوى الإعلامي الهادف، والارتقاء بذائقة المشاهد العربي، بما يعكس الصورة الثقافية والتنموية المشرقة لإمارة الشارقة ومناطقها المختلفة.

وقال خميس سالم الدوس، مدير قناة الشرقية من كلباء، إن "الدورة البرامجية الجديدة تسعى إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني للمنطقة الشرقية، باعتبارها جزءاً من النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها مختلف إمارات الدولة".

وأضاف الدوس: "سعينا في الدورة البرامجية الجديدة إلى مزج مفهومي الفائدة مع المتعة في جميع برامجنا، وتعريف سكان الدولة بما تضمه المنطقة الشرقية من معالم فريدة وتراث غني، كما أردنا تعزيز ثقافة المجتمع بالمعلومات العامة والصحية والتربوية التي تهم مختلف أفراد الأسرة".

وتابع: "ستواصل "الشرقية من كلباء" تقديم كل ما هو مفيد في دوراتها البرامجية الحالية والمقبلة، وسنعمل دائماً على تطوير المحتوى بما يلبي طموحات المشاهدين، ويضمن بقاء القناة ضمن قائمة القنوات المفضلة لديهم".

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة، البرنامج الحواري الترفيهي "علومكم"، الذي يستضيف عدداً من الأصدقاء للتحاور عن إنجازاتهم، مع فتح الباب للأسئلة والمعلومات العامة والتراثية، أما البرنامج الطبي "ميزان الصحة" فيقوم على مناقشة القضايا الصحية والطبية، من خلال العديد من الفقرات، مثل "فقرة طوارئ"، وأيضاً "خرافات طبية متداولة بين الناس".

ويركز برنامج "همسات" الحواري النسائي على مناقشة كل ما يهم المرأة والطفولة، في حين يستضيف برنامج "وصفات السعادة"، أحد الشخصيات الناجحة في المجتمع الإماراتي، الذي يتحدث حول كيفية إيجاد السعادة في مختلف مجالات الحياة.

ويروي برنامج "سوالف أول" ماضي الأجداد وطرق صناعة الحرف التقليدية وما تحمله من ذكرى عالقة بالأذهان، في وقت يسلط "برنامج فرجان" الضوء على الألعاب والأهازيج والأمثال الشعبية في المنطقة الشرقية، حيث يروي هذه المحاور كبار السن وذكرياتهم في الماضي وكيفية تكوينها وابتكار رقصاتها ولحنها، أما برنامج "حكاية مكان" فيسلط الضوء على مناطق وأحياء المنطقة الشرقية ويحاور كبار السن عن هذه المناطق، وماضيها وعاداتها وتقاليدها ومختلف الأنماط الحياتية فيها.

ويتناول برنامج "نبض"، أبرز مؤسسات الشارقة الحكومية وشبه الحكومية وهيئات الإمارة وإداراتها، ويبني علاقة وطيدة مع أفراد أسر كل مؤسسة لتشارك كاميرا البرنامج سر نجاح هذه المؤسسات، حيث تقرّب المشاهد منذ أن تفتح هذه المؤسسات أبوابها ليراقب العملية الإدارية ونجاحها، ويتعرف على أقسامها، وكيفية تحويل العمل الإداري ضمن فريق العمل إلى إبداع وظيفي يمكن نقله إلى المشاهد من خلال العدسة.

ويعرض برنامج "آثار الشرقية" مقابلات مع المتخصصين، من باحثين ومؤرخين ومسؤولين ومن أهالي المنطقة أيضاً، بالإضافة إلى إبرازه معلومات تاريخية قيمة، في حين يأتي برنامج "هنا الشرقية" كرسالة تعريفية للمشاهد تتناول المنطقة وأعرافها وثقافتها وسكانها.

أما البرامج التي تحظى بأكبر أعداد من المتابعين، فحظيت بتجديد كبير في الموسم الجديد، مثل برنامج "صباح الشرقية" الذي يبث طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، والذي يتناول العديد من الفقرات المميزة والمتنوعة، وأيضاً برنامج "وتستمر الحياة" مع الدكتور أشرف العسال، وبرنامج "شعراء من الشرقية" الذي يستضيف عدداً من الشعراء المميزين في المنطقة.