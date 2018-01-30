انطلاق منتدى أبوظبي للنشر بمشاركات محلية ودولية واسعة

الشارقة 24 – وام:



بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تحت شعار "التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب - تجربة الإمارات"، بمشاركة ناشرين وكتاب من العالم العربي والغربي من المختصين في عالم النشر يمثلون مؤسسات ومراكز ومعاهد حول العالم.



واستعرض الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة للجميع رئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المنتدى مؤشر القراءة العربي، مؤكداً أنه تم دراسة كل البيانات والأرقام الموجودة في العالم عن القراءة في الوطن العربي واتضح أن الكثير من هذه البيانات غير موثق ويتم تداوله في صورة معلومات غير صحيحة وأخبار عشوائية تتنقل عبر المواقع الإلكترونية وتشير إلى أن العرب لا يقرؤون.



وانطلقت أعمال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "التأليف والنشر: التجربة الإماراتية " تحدث فيها كل من عائشة سلطان مؤسس ومدير دار ورق للنشر في دبي، والشاعر الإماراتي خالد العيسى مؤسس دار هماليل للنشر، والروائي والكاتب عبد الله النعيمي، والروائية والكاتبة ريم الكمالي، وأدارتها الإعلامية نور الشيخ.



وناقشت الجلسة، تجارب بعض الكتاب في النهوض بصناعة النشر من خلال تأسيس دور نشر لا تختص بنشر نتاجهم فقط بل تنفتح على نشر مختلف المؤلفات كما بحثت الجلسة مسار حركة النشر في الدولة وتطورها.



وأكدت الجلسة، أن صناعة النشر في دولة الإمارات تخطت مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين سعياً إلى نقل هذه التجربة من المحلية إلى العالمية فعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه دور النشر والكتاب إلا أن دولة الإمارات تمتلك البنية والمقومات التي تجعلها تتخطاها وتستمر في التقدم والنمو في صناعة النشر.



وتطرقت الجلسة الثانية إلى طرق " دعم وتطوير صناعة النشر"، وتحدث فيها الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية بالإنابة في المجلس الوطني للإعلام، والكاتب إبراهيم الهاشمي وعلي سيف النعيمي مدير عام المتحدة للطباعة والنشر بشركة أبوظبي للإعلام ومحمد بن دخين المطروشي عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين وأمين الصندوق وأدارتها الأكاديمية، والكاتبة الدكتورة فاطمة البريكي.



واختتمت فعاليات اليوم الأول من المنتدى، بجلسة حملت عنوان "مشاريع نشر رائدة " تحدث فيها عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسعادة هدى إبراهيم الخميس كانو مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ونورا بن هدية مدير ثقافة بلا حدود.



واستعرض عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في كلمته أهم مشاريع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المشهد الثقافي الإماراتي رائد ومتميز عالمياً.