ثقافية أبوظبي: الإمارات أسست لنقلة نوعية في قطاع النشر

الشارقة 24 – وام:



أكد سعادة سيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، عملت على بناء ركائز التحول إلى اقتصاد المعرفة والتي تقع عمليات الإنتاج المعرفي ضمن أبرز أولوياتها.



وأشار في هذا الصدد، إلى الإنجازات التي حققتها الدولة عالمياً في مجال النشر وصناعة الكتاب وحقوق الملكية الفكرية، والتي ساهمت في التأسيس لنقلة نوعية بهذا القطاع تبشر بأن تحتل الإمارات مكانة مرموقة في صناعة الكتاب، بل وتكون عاصمة إقليمية لهذه الصناعة مع توفر البنية التحتية التي تمتلكها اليوم جهات حكومية راعية للنشر ودور نشر إماراتية رائدة وطموحة ومدن ومناطق داعمة للنشر والكتاب.



وقال، في كلمته خلال منتدى أبوظبي للنشر، يوم الثلاثاء، إن الإمارات رسخت محفزات وعناصر استدامة التنمية عبر الكتاب الذي عدته حامياً للتراث والهوية الوطنية وجسراً للتواصل والتسامح والحوار بين الدول والشعوب، مشيراً إلى أن الإنجازات الحضارية التي مرت بها المجتمعات عبر العصور خير دليل على أهمية انعقاد فعاليات المنتدى كونها تسلط الضوء على صناعة النشر.



وأضاف من هنا نعتبر أن الثقافة طريق حتمي للتطور الاقتصادي والاجتماعي والفكري وهو ما يمنح الاعتناء بصناعة النشر العربية مكانة خاصة وأهمية متزايدة.