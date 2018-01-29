القافلة الثقافية بالشرقية تحتفي بكهف الدابة في النحوة 8 فبراير

الشارقة 24- وليد الشيخ:

عقدت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، يوم الإثنين، مؤتمراً صحافياً كشفت خلاله عن برنامجها للقافلة الثقافية الثانية للعام الجاري، والمقرر انطلاقها في منطقة النحوة الجبلية يوم 8 فبراير المقبل.

شارك بالمؤتمر، الذي نظم في سفح كهف الدابة الشهير في منطقة النحوة التابعة لمدينة خورفكان، محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، وراشد الزعابي نائب مدير الدائرة وحشد من مسؤولي فروع الدائرة بالمنطقة الشرقية وموظفيها.

وقال محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية في مستهل المؤتمر، إن منطقة النحوة ستكون ثاني محطات القوافل الثقافية للعام الجاري، حيث تنطلق أولى القوافل بمنطقة شيص في الأول من فبراير المقبل، ومن ثم في منطقة النحوة المجاورة في 8 من الشهر نفسه.

وأوضح أن استمرار الدائرة في نهجها بتنظيم هذه القوافل يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيلاء الثقافة جل الاهتمام، وتعزيز روافدها لإثراء الحراك الثقافي لإيصاله إلى شتى المناطق لتعم الفائدة على الجميع.

وأشار إلى أن القوافل الثقافية تلعب دوراً بارزاً في رفع الوعي، وزيادة التلاحم الاجتماعي والحوار بين مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن دورها في توثيق وإبراز تاريخ المدن والمناطق التابعة للإمارة، لا سيما المناطق البعيدة منها والواقعة داخل الجبال.

وأفاد السويجي أن قافلة هذا العام في منطقة النحوة، ستكون بحلة جديدة تتميز بجرعة مكثفة وثرية من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية، منوهاً إلى عدد من الفعاليات التي ستقام خلال القافلة، ومنها العروض الفلكلورية لفرقة "صقور المقابيل"، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان "منصور وفراشة الأميرال" لمسرح رأس الخيمة الوطني، ولوحة فنية بعنوان "حب الإمارات"، لمركز الطفل في خورفكان.

وكشف مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، عن الحدث الأبرز خلال القافلة، وهو أوبريت درامي واستعراضي يحاكي الأعمال الهوليودية، بين الجبال الواقعة بمسار الطريق بين منطقتي النحوة وشيص، وأشار إلى أن الأوبريت سيكون بعنوان "كهف الدابة"، وتحتفي الدائرة من خلال هذا العمل الفني الكبير بالكهف الأشهر بالمنطقة، والذي نسجت حوله الكثير من الروايات بين الواقع والأساطير.

وفي حبكة درامية، يسلط الأوبريت الضوء على طبيعة حياة أهالي النحوة قديماً، ودور المرأة الكبير في مساعدة الرجل وعونه على توفير متطلبات الحياة ومواجهة تحدياتها.

واختتم السويجي حديثه بالإشارة إلى أن القافلة الثقافية بالنحوة، سوف تتضمن أيضاً أمسية شعرية مميزة بمشاركة الشعراء سيف الريسي، وسعيد البلوشي، وفيصل الموح.