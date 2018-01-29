بيت الشعر بالأقصر يشهد توقيع 4 إصدارات لـ "ثقافية الشارقة"

الشارقة 24 – وام:

يواصل بيت الشعر بالأقصر فعالياته، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية.

وتهدف بيوت الشعر إلى استمرار الفعاليات الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية خصوصاً المدن والقرى التي يهتم سكانها بالشعر.

وفي هذا الصدد، نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الأحد، حفلاً شهد توقيع 4 دواوين شعرية صدرت في وقت سابق عن دائرة الثقافة في الشارقة، ضمن مطبوعات البيت للشعراء: أحمد جمال مدني، والحساني حسن عبد الله،

وأشرف فراج، وحسين صالح خلف الله، في حين قرأوا نصوصاً متنوعة في أمسية شعرية.

وهنأ الشاعر حسين القباحي مدير البيت الشعراء الذين حازوا على إصدارات الدائرة، مقدماً الشكر والعرفان لدائرة الثقافة التي تدعم دائماً الإبداع والقيمة الجمالية لكي تتصدر مكانتها المنشودة.

وأشار القباحي إلى أن دائرة الثقافة بالشارقة لا تتوقف عن تكريم الشعراء العرب، لافتاً إلى أن الإصدارات الأربعة وهي: "قادم من أقاصي الحنين" للشاعر أحمد مدني و"أنغام المداد لا تجف" لأشرف فراج و"السراويل" لحسين خلف الله و "من وحي الوافر" لحسن عبد الله.

وقد استهل أحمد مدني الأمسية وقرأ من ديوانه قصيدة "مهيأ لأغني" وقرأ الشاعر فراج قصيدة بعنوان "سحر"وقرأ خلف الله من قصيدة "ضيافة كاملة"، واختتم الشاعر الحساني حسن عبد الله الأمسية وأنشد من قصيدته "يا فاطمة اعملي".