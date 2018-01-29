انطلاق مهرجان البندقية بعرض مائي من الأضواء والإثارة

الشارقة 24 – رويترز:

اصطف المئات من المحتفلين في الممرات والجسور الضيقة التي تربط أجزاء مدينة البندقية الإيطالية، وذلك للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي تقيمه المدينة.

وشهدت منطقة ريو دي كانيرجيو في المدينة بدء فعاليات المهرجان، الذي يمتد لأسبوعين، بالعرض الرائع "أضواء وكاميرا وإثارة" وهو عرض مائي تقوم فكرته على أحد عروض السيرك، واستوحي موضوعه من منتج الأفلام الإيطالي الأسطوري فيديريكو فيليني.

وارتدى المشاركون في تقديم العرض أزياء مبهرة، وقدموا عرضهم على قطع عائمة مصحوباً بمقطوعات موسيقية من الأفلام التي أنتجها فيليني.

وضمت العروض أيضاً عرضاً للمشي على الحبال وآخر للبهلوان وثالثا للمهرجين، إلى جانب عرض لحيوانات نادرة.

ويعتبر مهرجان البندقية أو "كرنفال دي فينيسيا"، واحداً من أعرق المهرجانات في العالم، وبدأ يلقى اهتماماً وولعاً بفعالياته في القرن الحادي عشر، ويأتي كفترة من البذخ تسبق صوم الأربعين الكبير الذي يليه عيد الفصح.

وتكتظ المدينة خلال هذين الأسبوعين بالآلاف من السائحين من جميع أنحاء إيطاليا والعالم، ويشهد المهرجان إقامة عدد من الحفلات الموسيقية واستعراضات زوارق الجندول، وسيمتد مهرجان هذا العام حتى الثالث عشر من فبراير شباط المقبل.