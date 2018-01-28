عودة القافلة من "رحلة الهجن" بعد 11 يوماً

الشارقة 24 – وام:



اختتمت قافلة الهجن رحلتها، يوم السبت، في القرية العالمية بعد رحلة في صحراء الإمارات العربية المتحدة دامت 11 يوماً.



وكانت النسخة الرابعة من "رحلة الهجن" التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلقت ابتداء من شريط صحراء الربع الخالي في 17 يناير الجاري .



وقال سعادة عبد الله حمدان بن دلموك بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أحد المشاركين في رحلة الهجن: إنها النسخة الأطول في رحلة الهجن التي ننظمها سنوياً والأكثر تحدياً، ولأول مرة قطعنا أكثر من 63 كم على ظهر الجمال في يوم واحد، ويعتبر اجتياز هذه المسافة يومياً رقماً قياسياً في الوقت الحالي وليس من السهل تحقيقه.



وأضاف بن دلموك: نتطلع إلى فتح الباب لعدد أكبر من المواطنين في المستقبل ليستفيدوا من هذه التجربة الهادفة ونتمنى أن تبادر المؤسسات الأخرى المختصة في إحياء التراث بتنظيم مثل هذه الرحلات الثقافية.



وقال السفير الأرجنتيني لدى الدولة فيرناندو دي مارتيني الذي التحق بالقافلة منذ أربعة أيام: تجربة خضتها للمرة الأولى في حياتي جسدت معتقدات لطالما كنت أؤمن بها، إلا وهي التقارب الإنساني والثقافي بين الشعبين الأرجنتيني والإماراتي.



وكانت هند بن دميثان مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في استقبال المشاركين في هذه الرحلة السنوية التي باتت تتمتع بشعبيتها الواسعة .



وقالت المشاركة البريطانية نيكولا ماثير "لم اتوقع أن تكون الرحلة بهذه الصعوبة فقد كانت رحلة شاقة وشيقة في آن ولقد قضيت 11 يوماً أجوب الصحراء ولكن بدت لي وكأنها رحلة دامت سنوات طويلة كانت تجربة مختلفة للغاية، فمعظمنا كان يشعر بالبعد عن حياة المدنية والروتين اليومي الذي نعيشه".



وفي الختام تم منح شهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين .