"فن" تستضيف المخرج العالمي غريفين هاموند لتعليم الشباب صناعة الفيلم الوثائقي

الشارقة 24:

بالتعاون مع قنصلية الولايات المتحدة الأميركية وجزيرة العلم، تنظَم "فن"، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة حول كيفية صناعة الفيلم الوثائقي، يقدمها مخرج الأفلام الوثائقية الأميركي المعروف غريفين هاموند.

وتشمل استضافة المؤسسة للمخرج هاموند عرض فيلمه الوثائقي "سريراتشا" في جزيرة العلم بالشارقة عند الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل 30 يناير الجاري، حيث يسرد المخرج في فيلمه الحائز على عدد من الجوائز العالمية، تاريخ وشهرة صلصة الفلفل الحار، التي تتصدر قائمة أفضل أنواع الصلصات الحارة في جميع أنحاء العالم.

ويقدم هاموند الورشة لليافعين والشباب من سن 14 عاماً فما فوق، بهدف فتح الأفق أمامهم لتعلم التقنيات الفنية في صناعة الأفلام، والمهارات اللازمة لتحقيق حلمهم بالدخول إلى عالم السينما وجميع مجالات الفن الإعلامي والرقمي، عبر تكثيف المهارات اللازمة لصناعة فيلم وثائقي قصير بأسلوب سردي ممتع.

وتوفر المؤسسة إمكانية التسجيل للراغبين على الرابط التالي [email protected] ، أو بالاتصال على الرقم 065941232

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن": "تجسد استضافة المؤسسة للمخرج غريفين هاموند، الرؤية التي تستند إليها المؤسسة في دعم مواهب الأجيال الجديدة في عالم السينما، وتقديم ما يلزمهم لاحتراف صناعة الأفلام، فالمخرج هاموند له تجربة غنية ويمثل حضوره للشارقة فرصة ثمينة لليافعين والشباب الموهوبين".



وأضافت: "أن الورشة ليست فرصة على مستوى الخبرات التي يمكن أن يقدمها المخرج هاموند وحسب، وإنما هي تجربة حية لهم ليتعرفوا على الجهد والعمل الذي بذله ليتمكن من تطوير تجربته إلى أن أصبح معروفاً على الصعيد العالمي".