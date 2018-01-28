بدور القاسمي تشارك في منتدى أبوظبي للنشر

الشارقة 24:

تستكمل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي استعداداتها لانطلاق منتدى أبوظبي للنشر يومي 30 و31 يناير الجاري، في منارة السعديات بجزيرة السعديات أبوظبي، تحت شعار "التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب، تجربة الإمارات"، بمشاركة ناشرين وكتاب من العالم العربي والغربي من المختصين في عالم النشر، يمثلون مؤسسات ومراكز ومعاهد حول العالم.

وتشارك سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عبر ورقة عمل بعنوان "خارطة طريق لمستقبل النشر في الإمارات"، بالإضافة إلى الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة للجميع رئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة عمل بعنوان "مؤشرات القراءة العربية"، كما يشارك في جلسات المنتدى سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وسعادة حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والإعلامي علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامي والكاتب الدكتور سليمان الهتلان.

ويشارك في فعاليات المنتدى أيضاً كل من سعادة إيزابيل أبو الهول المديرة التنفيذية عضوة مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان "طيران الإمارات للآداب"، ناؤيا هيراتا مدير مكتبة كينوكونيا دبي، ومارجريت أوبانك ناشرة ومدير ة مجلة بانيبال لندن، وداليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة دار نهضة مصر، ورانيا المعلم دار الساقي بيروت، ونورة النومان كاتبة وناشرة.

وستقدم جلسة تحمل عنوان "مشاريع نشر رائدة" لمحة عن بعض المشاريع الرائدة، ودورها في رفع الوعي العام في المجتمع، عبر مناقشة سبل تطوير مشاريع النشر محلياً، وسيتحدث فيها كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ونورا بن هدية، مدير ثقافة بلا حدود.

سيتناول المنتدى التحديات التي تواجه قطاع النشر ليس في المنطقة وحسب بل على المستوى العالمي أيضاً، بخاصة وأنّ المناقشات ستركز على التحولات في قطاع النشر الإقليمي وفرص وتحديات النشر الإلكتروني والورقي، حيث سيشهد اليوم الأول عقد 3 جلسات هي "التأليف والنشر: التجربة الإماراتية" التي ستناقش تجارب بعض الكتاب في النهوض بصناعة النشر، من خلال تأسيس دور نشر لا تختص بنشر نتاجهم فقط بل تنفتح على نشر مختلف المؤلفات، وستبحث معهم مسار حركة النشر في الدولة وتطورها، وسيتحدث فيها كل من عائشة سلطان مؤسس ومدير دار ورق للنشر في دبي، الشاعر الإماراتي خالد العيسى مؤسس دار هماليل للنشر، والروائي والكاتب عبد الله النعيمي، والروائية والكاتبة ريم الكمالي.

وسيتطرق الكاتب إبراهيم الهاشمي، وعلي سيف النعيمي مدير عام المتحدة للطباعة والنشر بشركة أبوظبي للإعلام، ومحمد بن دخين المطروشي عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين وأمين الصندوق إلى "دعم وتطوير صناعة النشر" في محاولة لبحث مهارات صناعة النشر، وتأثير المتغيرات المختلفة على السوق، وتحديات الطباعة والتسويق والتوزيع.

كما يتخلل اليوم الأول تنظيم ورشة عمل يقدمها الروائي الإماراتي علي أبو الريش بعنوان "تطور النشر وانعكاسه على المجتمع"، وستناقش هذه الورشة سؤال الكتابة والواقع الإماراتي، ودور الكُتاب في تفعيل الحراك المجتمعي، والكتاب بوصفه مشروع انفتاح على الآخر، فيما ستقدم ورشة عمل اليوم الثاني الدكتورة فاطمة حمد المزروعي بعنوان "العملية الإبداعية والكاتب الواعد".

وقد صُممت ورشات العمل الموازية لاستكشاف محركات عالم النشر الرئيسية بدءاً من العملية الإبداعية نفسها وتأثير ذلك على المحيط، إلى فنيات التحرير وإعادة الصياغة واختيار الناشر المناسب.