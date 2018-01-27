الأرشيف الوطني يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الشارقة 24 – وام:



بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، شارك الأرشيف الوطني في الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي افتتحتها، يوم الجمعة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل .



وأكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام للمجلس الأعلى الاتحاد رئيس مجلس إدارة الارشيف الوطني، أهمية هذه المشاركة التي تتزامن مع عام زايد، حيث جاءت التوجيهات بأهمية نشر أهداف عام الخير في أهم التظاهرات الثقافية في العالم العربي، وليكون معرض القاهرة منصة هامة لتنفيذ مبادرات الأرشيف الوطني في عام زايد، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والمشاريع التي تؤرخ وتوثق مآثر ومناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وقامت وزيرة الثقافة المصرية يرافقها وزير الثقافة الجزائري، بحضور كل من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وياسر القاضي وزير الاتصالات، ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي المصريين، بزيارة جناح الأرشيف الوطني لوزارة شؤون الرئاسة في المعرض، حيث استقبلهم معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني.



وقال معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، إن الأرشيف الوطني حريص على المشاركة البناءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه تظاهرة ثقافية سنوية للمثقفين والباحثين والقراء، للتعريف بتاريخ دولة الإمارات ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا سيما وأنه يواكب احتفال الدولة بعام زايد، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية.



ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أهمية مشاركة الأرشيف الوطني في معرض الكتاب بالقاهرة، معرباً عن سعادته لهذه المشاركة كونها تأتي تجسيداً للعلاقات المتينة بين الإمارات ومصر منذ الأزل .