"فن" تمنح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة إنتاج أفلام قصيرة

الشارقة 24 – وام:

بثت " فن" المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، السعادة في نفوس عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما منحتهم فرصة المشاركة في ورشة حول فن تحريك الصلصال والدمى نظمتها مؤخرا ضمن فعاليات مخيم "فنتاستيك" الشتوي.

ويتمتع الأطفال الذين اختارتهم " فن" للمشاركة في هذه الورشة الاستثنائية بمواهب إبداعية وخيال واسع وقدرات كبيرة كان لابد من تنميتها وتطويرها في ورشة تتوافق مع هذه المواهب والقدرات وتتضمن العديد من المواضيع المفيدة لهم.

وتعلم الأطفال خلال الورشة، أساسيات تقنيات إيقاف الحركة أثناء تصوير الدمى واستخدامها في صناعة أفلام قصيرة تعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.

وأقيمت الورشة التي قدمتها المدربة جميلة إبراهيم المعلا في متحف الشارقة للسيارات القديمة، وبادر الأطفال جميعا إلى إبراز براعتهم في تشكيل مجسمات لحيوانات وطيور وأشجار، مستخدمين في ذلك مادة الصلصال والتقاط صور لها قبل الشروع في تحريكها بعد معالجتها باستخدام تقنية إيقاف الحركة.

وعكس تنظيم هذه الورشة التي حظيت بإشادة كبيرة من أسر الأطفال ومركز "أولادنا" لذوي الإعاقة الذي ينتسب إليه الأطفال المشاركون مدى تفاعل مؤسسة "فن" مع قضايا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعزمها التواصل معهم وفتح المجال أمامهم للاستفادة من البرامج وورش العمل التدريبية التي تنظمها على مدار العام.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن "مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: "نعمل في مؤسسة " فن " على نشر وتعزيز رسائل إنسانية سامية مستلهمين رؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ونسعى من خلالها إلى إبراز القيمة الحقيقية للفن والدور الذي يلعبه في دعم الأطفال الموهوبين والمبدعين.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي: "لقد سعينا من خلال تنظيمنا لهذه الورشة إلى ملامسة خيال ووجدان الأطفال والغوص في أعماقهم لاكتشاف المواهب الفنية والإبداعية لديهم هو ما أكدته مخرجات الورشة التي منحتنا فرصة مشاهدة أفلام قصيرة متميزة، ونؤكد أننا سنواصل خلال الفترة المقبلة استيعاب هذه الشريحة المهمة من الأطفال ضمن برامجنا التدريبية".

من جانبها قالت جميلة إبراهيم المعلا، إن الأطفال خضعوا خلال هذه الورشة لتدريبات فنية خاصة تنسجم مع مواهبهم وسلطنا الضوء على تقنية "إيقاف الحركة" أو ما يعرف أيضا بتقنية "الإطارات الثابتة"، و"فن التصوير المتعاقب" التي يستخدمها صناع الأفلام لتحريك الرسوم والصور، وهو ما لاقى اهتماماً كبيراً من المشاركين بتعلم مثل هذه التقنيات وتوظفيها في صناعة أفلامهم القصيرة.