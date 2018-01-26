"منشد الشارقة الصغير" يبشّر بمواهب إبداعية في نسخته الرابعة

الشارقة 24:

أعلن برنامج "منشد الشارقة الصغير"، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن مشاركة 735 طالباً من مختلف مناطق إمارة الشارقة في اختباراته الأولية التي انطلقت الأحد الماضي، تمهيداً للتصفيات المؤهلة لمنافسات النسخة الرابعة منه.

وكانت طواقم فنية تابعة للبرنامج قد جالت مدن الإمارة بحثاً عن أجمل المواهب الإنشادية، حيث عقدت جلسات اختبار للطلاب الراغبين في المشاركة والمنافسة في حلقات البرنامج المقبلة في كل من خورفكان بالمنطقة الشرقية، والذيد بالمنطقة الوسطى، ومدينة الشارقة امتدت على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 21 حتى 25 من الشهر الجاري.

وعقدت اللجنة اختبارات فنية في المنطقة الشرقية لكل من البنين والبنات في المركز الثقافي بخورفكان، استطاعت أن تستقطب 215 مشتركاً مبدعاً، فيما استضاف المركز الثقافي بالذيد جلسات اختبار أظهرت قدرات وطاقات 70 طالباً وطالبة، بينما شارك 450 طالباً قدموا إبداعات لافتة على خشبة قصر الثقافة بمدينة الشارقة.

وأشار نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير إلى أن البرنامج بات منصة استقطاب للعديد من المواهب الصاعدة التي تتمتع بخامات صوتية تبشّر بمستقبل باهر على صعيد الإنشاد، لافتاً إلى أن النسخة الرابعة تحفل بالكثير من الطاقات الإبداعية التي تمكنها من خوض المنافسة بعزيمة وثقة كبيرة.

وقال المنتج المنفذ للبرنامج: "ها نحن نقف على أعتاب عام رابع من جولات المنافسة الإبداعية في برنامج استطاع أن يحقق ومنذ انطلاقته حضوراً قوياً على صعيد برامج المنافسات في سماء الفن النبيل، إذ أن منشد الشارقة الصغير يأتي ترجمة لرؤية المؤسسة النابعة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعونا دوماً للحفاظ على المواهب الصاعدة وتنميتها والارتقاء بمضامينها الإبداعية، إسهاماً في خلق جيل مثقف ومسلّح بالعلم والمعرفة والفن النبيل".

وأضاف: "استطاعت الطواقم الفنية وبعد جولات اختبارات طافت بها مدن إمارة الشارقة المختلفة أن تكشف أعداداً من المواهب الفذّة لطلاب يمتلكون خامات وقدرات صوتية قوية، ومواهب إنشاديه لافتة تبشّر بمستقبل كبير على صعيد هذا الفن، ما يجعلنا نستشرف نسخة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والإبداعات التي ستحضر بقوة على خشبة المسرح لتقدم توليفة عذبة من أجمل الأناشيد".

ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي يُقام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9 - 13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الانشاد الديني، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.