"الأرشيف الوطني" يعزز معروضاته في "ذاكرة الوطن" بالوثائق التاريخية

الشارقة 24 – وام:

عزز الأرشيف الوطني معروضات جناحه في مهرجان الشيخ زايد التراثي "ذاكرة الوطن" بعدد من الوثائق التاريخية المهمة التي تنتشر في أرجاء المعرض كشاهد تاريخي على بعض أحداث الماضي وتعدّ هذه الوثائق نماذج من ملايين الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني.

ومن أبرز الوثائق التاريخية المعروضة في "ذاكرة الوطن".. الاتفاقية المانعة - التي أبرمها شيوخ الساحل المتصالح مع الحكومة البريطانية- ووثائق عن جسر المقطع وقلعة المقطع ووثيقة إعلان انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة في الـ 9 من ديسمبر 1971م وبعض وثائق الاتحاد التي يحفظها الأرشيف الوطني في أرشيف قصر الحصن وعدد كبير من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي ترصد بعض اللقاءات الثنائية التي أسست لقيام الاتحاد، إلى جانب صور الآباء المؤسسين وغيرها.

ويعكس تعزيز مقتنيات معرض "ذاكرة الوطن" الذي يعد ركناً أساسيّاً في مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثائق التاريخية البعد التاريخي والحضاري لدولة الإمارات وما تحويه من إرث تاريخي عريق وما طرأ عليها من تحول ونماء وتطور في عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين وتؤكد هذه الوثائق التاريخية جوانب من الماضي الذي أوصل البلاد إلى حاضرها المشرق.