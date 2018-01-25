عبد العزيز المسلم يُكرم المشاركين في أسبوع التراث الطاجيكي

الشارقة 24:

كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وفد جمهورية طاجيكستان المشارك في فعاليات أسبوع التراث الطاجيكي الذي انتهت فعالياته، الخميس، كما كرّم الباحثين والأكاديميين والمختصين الذين شاركوا في أعمال الورشة الإقليمية الثانية المتعلقة بمكنز الفولكلور العربي، والبحث في واصفات "مصطلحات" الشام ووادي النيل وشمال وشرق أفريقيا، حيث يعتبر مكنز الفولكلور العربي، مشروعاً ممتداً لحفظ الذاكرة الشعبية العربية، وأداة لحصر التراث الثقافي غير المادي وأرشفته، واستمرت الورشة 5 أيام.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "إن التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم المشروعات العربية الكبرى في مجال التراث الثقافي، تدفعنا بقوة لتحمل المسؤولية لتحقيق أهداف معهد الشارقة للتراث في حفظ التراث الثقافي العربي وصونه وحمايته، وقد استشعر معهد الشارقة للتراث أهمية إنجاز مكنز الفولكلور العربي في هذه المرحلة التي يتعرض فيها التراث الثقافي العربي للكثير من المخاطر والتهديدات، ولعل الورشة الإقليمية الثانية التي لاتزال تقوم بعملها حتى هذه اللحظة قد كشفت عن كم هائل من عناصر الثقافة الشعبية المشتركة والمتنوعة في العالم العربي، مما يعطي المجال لبحث هذه العناصر في دراسات مقارنة ومشروعات تنموية، ولعلني لا أبالغ إذا قلت إن من بين أهم نتائج الورشتين الأولى والثانية هو حالة المودة والانصهار والتجاوب غير المسبوق بين الخبراء من الخليج إلى المحيط، وجديتهم في المراجعة والتصويب والنقاش للوقوف على مشروع موحد لجرد عناصر التراث الثقافي في العالم العربي".

وأضاف المسلم: "هذا المشروع الذي انتظرناه طويلاً منذ أكثر من نصف قرن، ها نحن على بعد خطوات من تحقيق هذا الحلم، والذي يتصدى معهد الشارقة للتراث بمعاونتكم جميعًا لإنجازه في صورتيه المطبوعة والرقمية، وبلغاته الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية؛ لنساهم في إطلاع العالم على التراث الثقافي في العالم العربي، ولنجعل هذا الإنجاز متاحًا للجميع، ونحن نعمل على أن يكون كتاب "مكنز التراث الثقافي في العالم العربي" واحدًا من أهم الكتب التي يقدمها معهد الشارقة للتراث، بمناسبة إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب عام 2019، وحتى نلتقي قريبًا لإطلاق شارة البدء لخروج مكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي إلى النور، لكم مني كل التحية وكل التقدير على ما بذلتموه من جهد، وما تفضلتم به من عطاء، لمراجعة هذا العمل الكبير المهم".

وأكمل الدكتور المسلم: "ولقد أمضينا 5 أيام ممتعة وجميلة مع التراث الطاجيكي في الشارقة، حافلة بالأنشطة والفعاليات التي جسدت الكثير من عناصر ومكونات التراث الطاجيكي العريق والغني، وشكلت فرصة لعشاق التراث والباحثين والمختصين من أجل التعرف على التراث الطاجيكي، الذي يتقاطع في كثير من مكوناته وعناصره وملامحه مع التراث العربي والإسلامي، والتراث العالمي، وتنقلنا في رحلة مشوقة مع الأصدقاء الطاجيك من قلب آسيا الوسطى وجبالها وبيئتها المتنوعة إلى إمارة الشارقة".