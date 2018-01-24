معهد الشارقة للتراث يكشف تفاصيل الدورة الـ 11 من ملتقى "الحرف التقليدية"

الشارقة 24:

أعلن معهد الشارقة للتراث خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء 24 يناير الجاري، في مقر المعهد بالمدينة الجامعية، تفاصيل ملتقى الشارقة للحرف التقليدية في نسخته الـ 11، والذي سينطلق يومي 14 و15 من فبراير القادم، تحت شعار "صناعات الفخار في الخليج، للفخار حكاية"، حيث يركز في هذه النسخة على الاحتفاء بالحرف والصناعات التقليدية الإماراتية، وعرض التجارب والمشاريع التي تبنتها الإمارات في توثيق وإبراز الحرف والصناعات الشعبية الإماراتية.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "نلتقي بكم اليوم في فعالية جديدة من الفعاليات الرئيسة التي درج معهد الشارقة للتراث على تنظيمها للاحتفاء بالتراث الثقافي بمختلف رموزه وعناصره، وهو ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، الذي انطلقت دورته الأولى في الـ 22 يناير 2007 برعايةِ ودعمِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، وحرصِه الدائمِ على الاهتمام بالتراث، حيث وضع مسألة حماية الحرف التقليدية وصونها على رأس أولوياته.

وأضاف الدكتور المسلم: "وقد شهد الملتقى منذ انطلاقته الأولى مراحل متعدّدةٍ من التطوير في بِنْيَتِه وأهدافه ورؤيته الاستشرافية، وكان شعارُه، في كل دورة، يتناغم مع تلك التحديثات والتطويرات الجوهرية التي لامست عمق الحرفة التقليدية في الإمارات، وعبّرت عن أصالتها وأهميتها وحضورها في الحياة اليومية للسكان، حتى غدا في حلّته الجديدة تحت شعار: "ملتقى الشارقة للحرف التقليدية"، تقليداً تراثياً وحاضناً أميناً للتراث الحرفيّ في الإمارات، الناهض بقيّمه ورموزه العتيقة، محتفياً برواده وأعلامه، وهذا ما تحيل إليه بوضوح المواضيع التراثية الغنية التي استعرضها في دوراته العشر السابقة، والتي أسهمت في التعريف بالحِرف اليدوية والترويج لها على أوسع نطاق، وهي الحرف والصناعات الشعبية، والرؤى والتجارب الرائدة، الأزياء التراثية، والرموز والدلالات، والحرف وجه آخر لحياة الإنسان، والحرف النسائية بين الواقع والمأمول، دول الخليج نموذجاً، الألعاب الشعبية، حرف من العالم الإسلامي، دور الحرف التقليدية في الترويج السياحي، الحياكة والتطريز".

وقالت خلود الهاجري، المنسق العام لملتقى الشارقة للحرف التقليدية: "يعود الملتقى في هذه الدورة تحت شعار "للفخار حكاية"، والتي تعتبر من أولى الصناعات اليدوية التي عرفها الإنسان عبر تاريخه، حيث اعتمد عليها في إعداد طعامه والأكل في الصحون المصنوعة من الفخار والشرب من أوانيه، ولحفظ الماء والسوائل المختلفة، وقد اشتهرت بعض المناطق في الإمارات بهذه الصناعة مثل منطقة شمل بإمارة رأس الخيمة، كما يعتبر سوق الجمعة الواقع على الطريق بين الذيد والفجيرة من الأسواق التي تبيع وتروج لهذه الصناعة التقليدية القديمة، لذلك هي مهنة مهمة يُحتفى بها في المهرجانات التراثية والفعاليات المصاحبة لها من معارض وعروض ووش، وذلك بهدف المحافظة عليها من الانقراض عبر تشجيع الحرفيين على ممارستها وإعطائها طابعاً سياحياً وترويجياً وتسويقياً مميزاً كمنتجات يدوية، وما تخصيص معهد الشارقة للتراث الدورة الـ 11، من ملتقى الشارقة للحرف التقليدية لصناعة الفخار إلا برهاناً ساطعاً على أهمية هذه الصناعة المهدّدة بالاندثار".

جدير بالذكر أن الأعمال الفخارية الإماراتية تتميز بالتنوع والثراء، إذ تصنع مختلف الأدوات التي استعملها الإماراتيون سابقاً ومازالوا في بعض الأماكن، وهي اليحلة التي تستخدم لتبريد المياه والخرس لتخزين التمور، إضافـة إلى المزبد والصحون والقدور والبرم والتنور، وهو عبارة عن فرن داخل التراب مصنوع من الفخار لطهي الطعام، وتتميز شمل بجـرارها الكبيرة المستخدمة في عملية تخزين التمر".

يهدف الملتقى إلى المساهمة في تنمية الحرف والصناعات اليدوية بشكل دائم، داعماً الأفراد والجهات في مجال الحرف وناقلاً الخبرة والمهارة للأجيال القادمة، لما مثلته هذه الحرف من ضرورة اقتصادية واجتماعية لمجتمع الإمارات بصفة خاصة ومجتمعات الخليج عامة، كما أن صناعة الفخار تعتبر مهنة يدوية تراثية مهمة يحتفى بها وذلك بهدف المحافظة عليها من الزوال.

فعاليات وأنشطة

ويتناول الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية، تستهدف المختصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية، والمجتمع المحلي، وموظفي الحكومة المحلية في إمارة الشارقة، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، وذلك في ساحة المعهد ومركز التراث العربي، تشمل صناعة الفخار، التلوين على الفخار، كما يتضمن الملتقى مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة، ومعرضاً متنوعاً زاخرًا بفنون الحياكة والتطريز، بالإضافة إلى عرض حي للحرف التقليدية بمشاركة متخصصين وحرفيين من مختلف مناطق ومدن الدولة، ومشاركة فاعلة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويتميز الملتقى هذا العام بوجود سوق تراثي خاص بالفخار يشارك فيه مجموعة من الحرفيين من الإمارات ودول الخليج، يتم من خلاله بيع المنتجات الخاصة بالفخار كما سيتم عرض كيفية صناعة الفخار مباشرة أمام الزوار، بالإضافة لعدد من الإصدارات الخاصة بمعهد الشارقة للتراث، من أهمها ملف خاص بصناعة الفخار وتفاصيل الدورة الـ 11 من الملتقى في عدد خاص من مجلة مراود ينشر بالتزامن مع انطلاق الملتقى.

مشاركات

تشارك كل من قافلة نون التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الإعاقة حيث سيتم تقديم ورشة خاصة لهم في اليوم الثاني من الملتقى، ومشاركة الفرقة البحرينية "اسماعيل دواس للفنون الشعبية" لتقديم فن الحدادي.