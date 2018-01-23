محمد السويجي: القافلة الثقافية تضم حزمة مميزة من الأنشطة والفعاليات

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد محمد صالح السويجي مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أن باكورة قوافل الدائرة الثقافية لهذا العام ستنطلق من منطقة شيص في الأول من فبراير المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مؤتمر صحافي نظمته الدائرة الثلاثاء، للكشف عن برنامج القوافل للعام الجاري، أن المحطة الثانية للقوافل الثقافية ستكون في منطقة النحوة في الثامن من فبراير.

ولفت السويجي إلى أن قافلة شيص ستكون بحلة جديدة تتميز بجرعة مكثفة وثرية من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية الهادفة لرفع الوعي وتعزيز التلاحم الاجتماعي، فضلاً عن دور القافلة في الترويج السياحي للمنطقة.

ونوه إلى عدد من الفعاليات التي ستقام في الأول من فبراير، ومنها عرض فني لفرقة دبا الحربية، ومسرحية بعنوان "الجائزة" للمسرح الحديث بالشارقة، ولوحة فنية بعنوان "وطننا جنة"، وأمسية شعرية بمشاركة 3 شعراء، بالإضافة إلى أوبريت درامي عن "عين القاوة" أحد أشهر معالم منطقة شيص ومناطق الجذب السياحي بها.

وأفاد مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية أن الأوبريت يعد الحدث الأبرز ضمن فعاليات القافلة، ويستعرض في حبكة درامية مستقاة من روايات أهالي المنطقة أهمية هذا النبع في حياتهم قديما كونه المصدر الوحيد للمياه التي اعتمد عليها الأهالي في الأزمنة السابقة في المشرب وري مزارعهم.