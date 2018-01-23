اختتام الدورة الـ 20 من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ونشاطات مهرجان الفنون الإسلامية الدورة الـ 20 "أثر"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، حيث انطلق من متحف الشارقة للفنون في 13 ديسمبر 2017، وأقيمت فعالياته وأنشطته المتنوعة في مناطق مختلفة من الشارقة ووجه إلى الجمهور بشرائحه وأعماره المختلفة.

وقد حققت الدورة الـ 20 من المهرجان نجاحاً ملحوظاً من جانب إقبال الجمهور والمتخصصين والمهتمين بالفنون الإسلامية والخط العربي على حضور الفعاليات المختلفة من افتتاحات المعارض سواء الداخلية أو الخارجية والورش والمحاضرات التي كانت تنظم يومياً في مركز الشارقة للخط وبيوت الخطاطين وفي المساجد من قبل برنامج كتاتيب وفي المؤسسات المتعاونة.

وذكر محمد إبراهيم القصير، المنسق العام للمهرجان مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة ان مهرجان الفنون الإسلامية يعتبر أحد أبرز الفعاليات المهتمة بالفنون الإسلامية عربياً وعالمياً حيث يستقطب في كل دورة من كل عام عدداً كبيراً ومتنوعاً من فناني العالم المتأثرين بالفنون الإسلامية وعلى رأسها الخط العربي وتسليط المهرجان الأضواء على كنوز الفنون الإسلامية عبر اختيار شعار خاص بكل دورة تتنافس الأعمال المشاركة لتعبر عنه برؤى فنية مختلفة.

وضمت هذه الدورة 270 فعالية بين معارض ومحاضرات وورش شاركت أكثر من 28 جهة بالشارقة في تنظيم العديد منها، أما المعارض فقد بلغ عددها 44 معرضاً أقيم معظمها في متحف الشارقة للفنون وساحة الخط التي تضم متحف الشارقة للخط وبيوت الخطاطين ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة وجمعية الإمارات لفن الخط العربي.

كما أقيمت عدة معارض خارجية، شملت مسرح المجاز وواجهة المجاز المائية والقصباء وجاءت أعمال الفنانين من عدة دول بلغ عددها 31 دولة عربية وأجنبية قدمها 43 فناناً وبلغ نتاجهم من الأعمال الفنية التي عرضت أمام الجمهور إلى 181 عملاً كما تم تنظيم 153 ورشة فنية و46 محاضرة و27 عرض فيديو.