محمد خميس النقبي: الحراك الثقافي في الشارقة يشمل كافة مدنها ومناطقها

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، إن حركة البناء والتعمير في المنطقة تمضي جنبا إلى جنب تعزيز الحراك الثقافي بها عبر الفعاليات الدائمة التي تنظمها الدوائر الحكومية بشكل دوري.

ولفت النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مؤتمر صحافي نظمته دائرة الثقافة الثلاثاء بمنطقة شيص للإعلان عن برنامج القافلة الثقافية المزمع انطلاقها بشيص مطلع فبراير، أن القيادة الرشيدة تولي الحراك الثقافي وصوله لمناطق الشارقة كافة، جل اهتمامها.

واعتبر النقبي أن القافلة الثقافية من الأحداث الهامة التي ينتظرها أبناء شيص بشغف بالغ لما تقدمه من فعاليات مميزة ومتنوعة.

وأضاف أن القافلة تلعب دور هام في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي للأهالي كما ترسخ للموروث الشعبي الممتد بهذه المنطقة العريقة، وتمثل إضافة لبرامج الترويج السياحي لها.

وفي الختام أشاد نائب والي شيص ببرنامج دائرة الثقافة للدورة الجديدة من القوافل الثقافية، حيث من المقرر أن تشهد فعالياتها عرض أوبريت درامي يسلط الضوء على "عين القاوة" والتي تعد من معالم شيص الشهيرة، منوها إلى أن أحداث الأوبريت سوف تتسم بالواقعية لاستنادها إلى روايات الأهالي عن هذا النبع وأهميته في حياتهم منذ القدم كشريان حيوي اعتمدوا عليه في توفير مياه الشرب والزراعة.