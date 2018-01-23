أيام الشارقة المسرحية الـ 28 تنطلق 13 مارس المقبل

الشارقة 24:

عقدت اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية اجتماعها الثالث، أمس الأول الأحد، بقصر الثقافة، واتفقت على أن يكون موعد الدورة الـ 28 من التظاهرة التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 13 إلى 22 مارس المقبل.

الاجتماع الذي ترأسه أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير أيام الشارقة المسرحية، بحث التحضيرات الخاصة باستقبال الدورة الجديدة، كما اختار لجنة التحكيم التي ستفرز بين العروض المشاركة وتمنح أفضلها الجوائز المخصصة للتظاهرة.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة "الإجازة الفنية للنصوص" التي انتهت إلى اختيار 11 نصاً، من بين نصوص عدة كانت الفرق الراغبة في المشاركة في الدورة الجديدة من "الأيام" قد دفعتها في وقت سابق.

اما النصوص التي تم اختيارها، فهي: "المجنون والعدل" من إعداد قاسم محمد (مسرح الشارقة الوطني)، و"ليلك ضحى" تأليف غنام غنام (المسرح الحديث ـ الشارقة)، "ولد البحر" تأليف حمد الشهابي (مسرح أم القيوين الوطني)، و"رسالة" تأليف قاسم مطرود(جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح)، و"حرب النعل" تأليف إسماعيل عبد الله (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و"مقام الخيانة" تأليف أحمد الماجد (مسرح دبي الأهلي)، و"ليلة بعمر" تأليف جاسم الخراز (مسرح دبي الشعبي)، و"ما بعد الإنسان" تأليف أحمد الماجد (مسرح خورفكان للفنون)، و"فقط" تأليف عبد الله مسعود (مسرح بني ياس)، و"موال حدادي" تأليف إسماعيل عبد الله (مسرح رأس الخيمة الوطني)، و"معاريج" تأليف عبد الله مسعود (جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح).

وضمت لجنة إجازة النصوص: يحيى الحاج، وفيصل جواد، وأمل حويجة.

وينتظر أن تخضع الأعمال التي اجيزت نصوصها لمعاينة لجنة "اختيار العروض" ابتداءً من 25 فبراير المقبل، لتنتقي من بينها أفضلها اما للمنافسة على جوائز "الأيام" أو لتقدم على هامشها، وتضم لجنة الاختيار: نواف يونس، ووليد الزعابي، ويحيى الحاج، حسن النفالي، وخليفة التخلوفة.

وتأسست أيام الشارقة المسرحية عام 1984 لتكون منصة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي.. كما تحفل الـ "الأيام" بطائفة واسعة من الأنشطة الفكرية المصاحبة بمشاركة كفاءات مسرحية من مختلف انحاء الوطن العربي.