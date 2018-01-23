لجنة تاريخية تبحث إعداد موسوعة للتراث العربي

الشارقة 24 – وام:

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الإثنين، الاجتماع السابع للجنة الدولية للمحافظة على التراث التاريخي الإنساني العربي، بمقر الأمانة العامة بمشاركة ممثلين عن البرلمان العربي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإسيسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" واتحاد الآثاريين العرب.

وقال المستشار الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية: إن اللجنة أوصت بالتأكيد على الطلب من اتحاد الآثاريين العرب موافاة الأمانة العامة بالمعلومات التراثية للدول العربية لإعداد موسوعة التراث العربي، وكذلك سرعة موافاة كل من منظمات "ألكسو والإسيسكو واليونيسكو"، بتصورها حول الموسوعة، وأن تقوم الأمانة العامة بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر "التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي"، وكذلك التعاون مع منظمات ألكسو والإسيسكو واليونيسكو بشأن عقد دورات تدريبية في مجال حماية التراث الثقافي العربي.

وذكر أنه تم التطرق إلى الاحتفال باليوم العربي للتراث، الذي ستعقده إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 27 فبراير المقبل بمقرها بالقاهرة، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2016، والتأكيد على أن تتضمن فعاليات الاحتفال موضوع تراث القدس وسوف يقام على هامش الاحتفالية معرض حول التراث الثقافي العربي، مشيراً إلى أن تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل.