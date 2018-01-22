عائشة غابش: عروض موسيقية وتراثية متنوعة في الأسبوع الطاجيكي

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات بمعهد الشارقة للتراث، إن أسبوع تراث جمهورية طاجيكستان، والذي يستمر حتى 25 يناير الجاري، يتميز بتنوع العروض التي يقدمها، والحرف التقليدية، مشيرة إلى أن جمهورية طاجيكستان تتميز بتنوع تراثها وثقافتها.

وأشارت غابش في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن أسابيع التراث العالمي في الشارقة تندرج ضمن برامج معهد الشارقة للتراث، والتي تستمر منذ 2016 حتى الآن في تقديم مختلف الثقافات من دول العالم.

وأشارت إلى أن فعاليات الأسبوع تتنوع بين العروض الموسيقية والحرف التقليدية المتنوعة، بالإضافة إلى الطعام الطاجيكي، مشيدة بوفد جمهورية طاجيكستان: "الوفد الطاجيكي قريب من القلب، وهناك تقارب في الثقافات بين الدولتين خاصة في الأزياء".