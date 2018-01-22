اتحاد كتاب الإمارات ينظم أمسية شعرية بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

أقام اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بمقره على قناة القصباء في الشارقة، أمسية ضمن فعاليات منتدى الشعر، وسط حضور حاشد من المثقفين والمهتمين بالشعر والكلمة الجميلة.

وأحيا الأمسية - التي قدمها الشاعر الإماراتي سعيد معتوق - كل من الشاعرين السوريين إسماعيل حسو وزياد البليبل فيما قدم الفنان السوري ياسر حطاب فقرات موسيقية على الأورغ .

وضمن الأجواء العابقة بالإحساس تناوب الشاعران في إلقاء عدد من نصوص الشعر الفراتي التي كان بعضها على شكل مقاطع قصيرة امتازت بكثافة المعنى وقوة النسج وتعددت في مواضيعها كالحنين للوطن والغزل والوجداني.

وتخللت هذه القراءات مقطوعات موسيقية متنوعة قدمها الفنان السوري ياسر حطاب من خلال آلة الأورغ التي عزف عليها لفيروز وأم كلثوم فضلا عن التراث الفراتي والعربي.

وقامت الشاعرة الهنوف محمد عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في ختام الأمسية بتكريم المشاركين.