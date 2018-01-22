فعاليات وعروض فنية وتراثية جاذبة في انطلاقة أسبوع التراث الطاجيكي

الشارقة 24:

انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع التراث الطاجيكي التي ينظمها معهد الشارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة بهادور شريفي، سفير جمهورية طاجيكستان في الدولة، وممثلي وفد جمهورية طاجيكستان المشاركين في الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، بالإضافة إلى موظفي المعهد والمختصين والباحثين وعشاق التراث.

ويقدم الوفد تشكيلة من العروض الفنية والموسيقية والشعبية، ومختلف الفقرات في البرنامج من عروض أزياء ومأكولات شعبية ومعرض صور، والتي من خلالها يمكن للجمهور التعرف على الكثير من ملامح وعناصر التراث الطاجيكي الذي يتقاطع في كثير من مكوناته وعناصره مع التراث العربي والإسلامي.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "نرحب بالأصدقاء من جمهورية طاجيكستان أجمل ترحيب، وسوف نعيش معهم هنا في الشارقة خمسة أيام مليئة بالأنشطة والفعاليات التي ستجسد الكثير من عناصر ومكونات التراث الطاجيكي العريق والغني، وهي فرصة لعشاق التراث من أجل التعرف على التراث الطاجيكي، وسوف نرتحل مع الأصدقاء الطاجيك من قلب آسيا الوسطى وجبالها وبيئتها المتنوعة إلى إمارة الشارقة، فالبرنامج يتضمن تشكيلة غنية ومميزة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس تنوع وعراقة وغنى التراث الطاجيكي".

ولفت الدكتور المسلم إلى أن هناك علاقات مميزة وطيبة مع الأصدقاء في جمهورية طاجيكستان تتجلى في أكثر من موقف وجانب، ومن بينها على سبيل المثال لا للحصر ما يهمنا في عالم التراث، ففي سبتمبر العام الماضي، تم تنظيم "مهرجان الثقافة العربية وتراث الإمارات والترجمة"، لمدة أسبوع، في مقر الجامعة القومية بمدينة "دوشنبه" عاصمة جمهورية طاجكستان، للمرة الأولى، كما تحرص الجمهورية على تنظيم الكثير من الفعاليات التي تركز على التراث، ففي مايو العالم الماضي نظم الأصدقاء الطاجيك المنتدى الدولي السابع للتراث الثقافي السابع لبلدان آسيا المركزية والمحيط الهادئ، وشارك في المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام ممثلو كوريا الجنوبية وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا وطاجكستان، كما تم تنظيم ندوة دولية بعنوان "الفضاء الثقافي لطريق الحرير وآسيا الوسطى"، على هامش المنتدى.

وأشار المسلم إلى أن التراث الطاجيكي عريق وغني، وجذوره ضاربة في عمق التاريخ، فطاجيكستان موطن لعدد من الحضارات القديمة منذ العصور القديمة، كالعصر الحجري والعصر البرونزي، وسوف نجول على مدار خمسة أيام مع التراث الطاجيكي، ونتنقل من محطة إلى أخرى من خلال ما يعرضه لنا الأصدقاء الطاجيك، ونتعرف على مكونات وعناصر التراث الطاجيكي والفنون الشعبية والأزياء والموسيقا وفنون الطبخ، وغير ذلك الكثير، حيث تتيح لنا تلك الأيام الخمسة فرصة الترحال إلى ربوع طاجيكستان التي تتكون من أربع مقاطعات في وسط آسيا، وتكثر فيها الجبال لتشكل نحو 90% من مساحة البلاد، وهي عموماً تعتبر أصغر دولة من حيث المساحة في وسط آسيا.

ومن جانبه، قال سعادة بهادور شريفي، سفير جمهورية طاجيكستان في الدولة، إن التعاون والعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان في تقدم مستمر في مختلف المجالات، ومن بينها العلاقات والتعاون في المجالات الثقافية والتراثية، وتعتبر هذه الدعوة التي وجهها معهد الشارقة للتراث لنا واحدة من مؤشرات ومحطات التعاون، والتأكيد على أهمية العلاقات بين بلدينا.

وتقدم سعادة السفير بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كما أعرب عن شكره لمعهد الشارقة للتراث ورئيسه الدكتور عبد العزيز المسلم، على هذه الاستضافة والمشاركة في برنامج أسابيع التراث العالمي، التي تشكل محطة مهمة لتعريف زوار وسكان وجمهور الشارقة بتراث جمهورية طاجيكستان العريق والغني.

وأضاف شريفي: أتمنى للجمهور الكريم أن يجد فسحة من الفرح والبهجة والمتعة مع فعاليات أسبوع التراث الطاجيكي المتنوعة التي تقدم لمحة تعريفية جيدة عن التراث الطاجيكي وحضارة الطاجيك العريقة، من خلال ما تقدمه الفرق المشاركة من فنون شعبية وأزياء تقليدية وحرف ومهن تراثية ومأكولات شعبية يعرفها ويتقنها ويعشقها كل بيت في جمهورية طاجيكستان.

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد تحت شعار: تراث العالم في الشارقة، جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف أشكاله.