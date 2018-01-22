وفد من "شؤون الضواحي" يزور متحف الشارقة للآثار

الشارقة 24:

زار وفد من دائرة شؤون الضواحي والقرى برئاسة خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة، متحف الشارقة للآثار، والذي يعد أول متحف تأسس في إمارة الشارقة عام 1993م، حيث أطلع الحضور على المعرض المؤقت بمناسبة مرور 40 عاماً من التعاون الآثاري الإماراتي والفرنسي، ويضم أكثر من 100 قطعة أثرية نادرة من مختلف إمارات الدولة تعود للفترة ما بين العصر الحجري الحديث وحتى العصر الإسلامي، والتي اكتشفت على يد البعثات الآثارية الفرنسية خلال العقود الأربعة الماضية.

كما اطلع موظفي الدائرة على مقتنيات متحف الشارقة للآثار، والذي يضم أكثر من ألف قطعة أثرية متنوعة منها العملات والمجوهرات والفخار والأسلحة القديمة، والتي تؤرخ للوجود البشري في الإمارة منذ 125,000 عام وحتى ظهور الإسلام.

وثمن خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى جهود هيئة الشارقة للمتاحف، في أن تكون منبراً ثقافياً معززاً لهوية الشارقة محلياً وعالمياً يساهم في تنشئة مجتمع واعٍ بأهمية المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة وممتعة، وذلك من خلال إشرافها على 16 موقعاً في الإمارة تغطي أنواع الفنون والثقافة الإسلامية وعلم الآثار والتراث والعلوم والأحياء المائية وتاريخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.