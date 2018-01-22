القصباء تستقبل طلبات المشاركة في دورة فنون الإلقاء والدراما

الشارقة 24:

أعلنت القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، عن تمديد فترة التسجيل بالدورات التدريبية المتخصصة في فنون الإلقاء والأداء الدرامي، التي تنظمها بهدف صقل المواهب وتشجيع الجيل الجديد من الأطفال واليافعين على تنمية مهاراتهم في مجال الفنون والإلقاء والأداء الدرامي، إلى يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وجاء هذا التمديد تجاوباً مع طلبات الجمهور من أولياء الأمور ورغبة أبنائهم في المشاركة في هذه الدورات والبرامج المتخصصة التي سيقدمها مركز سنتر ستيج آرتس للفنون المسرحية، والذي يوفر بدوره فرصة الحصول على شهادة معتمدة من أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية (لامادا). وستقام الدورات في مسرح القصباء، أيام السبت من كل أسبوع ابتداءً من 27 يناير الجاري وحتى 7 أبريل المقبل.

ويمكن التسجيل في هذه الدورات من خلال الموقع الإلكتروني: centrestage-arts.com مع ضرورة إجادة المشاركين للغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرئيسية لمعظم المدربين الذين سيقدمون الدورات.

وتعدُ أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية (لامادا) واحدة من أقدم مدارس الدراما بالمملكة المتحدة، حيث رفدت المسرح وعالم السينما والتلفزيون بأجيال من الفنانين والممثلين البارزين في مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك القصباء، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العائلية في الشارقة، مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، بما فيها المطاعم والمقاهي، ومسرح القصباء، الذي يتسع لأكثر من 250 مشاهداً، وملتقى القصباء، وعين الإمارات، وبيت المرح للأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، ومركز مرايا للفنون، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار.