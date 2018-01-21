د. عبد العزيز المسلم: اتفاقيات تعاون مشتركة في 2018 تبدأ بأسبوع التراث الطاجيكي

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن أسبوع تراث جمهورية طاجيكستان، هو أولى فعاليات أسابيع التراث العالمية في الشارقة لعام 2018، ويأتي ضمن اتفاقيات التعاون المشتركة مع المسؤولين عن التراث في جمهورية طاجيكستان.

وأشار المسلم، في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن هذا العام في جمهورية طاجيكستان هو عام الحرف والصناعات الشعبية، لذلك يغلب على الأسبوع عرض هذه الحرف.

وأضاف أنه تمت استضافة 16 دولة خلال عامين منذ أن بدأت أسابيع التراث العالمية، بمعدل 8 دول في العام الواحد، مشيراً إلى أن المعهد سيستضيف 8 دول جديدة خلال 2018.