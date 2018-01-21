"أطفال الشارقة" تنظم عروضاً مسرحية متنوعة

الشارقة 24:

نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عروضاً مسرحية للأطفال، تحت شعار "أطفالنا يُبدعون"، الخميس الماضي، في مسرح المركز الثقافي بالذيد.

تسعى مراكز أطفال الشارقة من خلال هذه العروض، التي تُعد تجربة فريدة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال التأليف المسرحي والتمثيل والإخراج من تقديم مشاهد مسرحية من أفكارهم، انطلاقاً من الفكرة إلى النص، وكذلك تأكيد دور المسرح على غرس روح الإبداع والابتكار لديهم، إضافة إلى خلق روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين الأطفال.

بدأت العروض بالسلام الوطني ثم كلمة ألقتها الأستاذة نورة الشامسي رئيس قسم المبادرات والمشاريع، مرحبةً فيها بالحضور والأطفال من مختلف مراكز أطفال الشارقة، التي أنشأها راعي الطفولة ورائدُ المسرح في الوطن العربي وراعيه صاحبُ السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وترعاها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظهما الله-.

حيث قالت الشامسي: "نفتخر اليوم بأطفال المراكز المبدعين نجوم المسرح، الذين سيؤدون مشاهدَ مسرحية من أفكارهم والتي شاركوا في تأليفها وتصميم ديكورِاتِها بإشراف المشرف العام ومنشطي المراكز، وذلك بعد أن اكتسبوا تلك المهاراتِ من خلال العديد من الورش التدريبية التي خضعوا لها على مدار أربعة أشهر."

وأضافت: "تتخذُ مراكز أطفال الشارقة من المسرح وسيلةً ومنهجاً لتطوير مداركِ الأطفال وقدراتهم، وتعميقِ أهمية المسرح في المجتمع، وكذلك خلقِ أجواء من المتعة والبهجة والثقافة للأطفال، وغرسِ القيمِ الأخلاقية والاجتماعية والتربوية والانسانية، وإذكاءِ الروحِ الوطنية لمجتمع الإمارات في نفوسهم، ونسعى من خلال هذه العروض التي شارك فيها ستةٌ وأربعون طفلاً وطفلة، عَرْضَ المواهبِ الواعدة لمنتسبي مراكز أطفال الشارقة".

ثم قدم الأطفال العروض المسرحية الأربعة التي تميزت بالأداء والحس الفني وهي: مسرحية "مدينة الظلام"، قدمها أطفال مركز الطفل في خورفكان، تلتها مسرحية "هيا نلعب مسرح"، لأطفال مركز الطفل في دبا الحصن، كما قدم أطفال مركز الطفل في الخالدية مسرحية" الرحلة " واختتمت العروض بمسرحية "المختبر العلمي"، أداء أطفال مركز الطفل في الذيد.

وفي الختام كرمت نورة الشامسي جميع الأطفال الذين شاركوا في العروض المسرحية، ومن جانب آخر أقيم على هامش العروض ورش فنية جذبت شغف الحضور من أطفال المراكز والجمهور وساهم في تنفيذها مجموعة من الأطفال بمختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وهي : ورشة "العرائس الورقية"، ورشة "الأزياء المسرحية"، وكذلك ورشة "الأقنعة:"، "والرسم على الوجه"، كما قضى الأطفال وقتاً ممتعاً مع شخصية "يربوع" والتقاط الصور التذكارية.