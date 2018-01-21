"الناشرين الإماراتيين" تبحث مشاركة دور النشر في معارض الكتب السعودية

الشارقة 24:

في إطار سعيها المتواصل إلى الارتقاء بصناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع فرص مشاركة عضويتها في معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية، بحثت جمعية الناشرين الإماراتيين مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودفع عجلة التبادل الفكري، وإطلاق برامج ومشاريع ثقافية مشتركة تنعكس إيجاباً على حركة النشر في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد مؤخراً بمقر وزارة الثقافة والإعلام السعودية بالرياض، حضره من جمعية الناشرين الإماراتيين سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومريم العبيدلي، تنفيذي تسويق وإعلام، ومي عبد الله، السكرتير التنفيذي للجمعية، فيما مثلّ وزارة الثقافة والإعلام السعودية كلاً من الدكتور عبد الرحمن بن ناصر العاصم، المشرف العام على الشؤون الثقافية بالوزارة، ومحمد مزاهب العتيبي، مدير معرض الرياض الدولي للكتاب، وحسين عباس، رئيس لجنة علاقات الناشرين بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

واستعرض وفد جمعية الناشرين الإماراتيين خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الجمعية، للارتقاء بصناعة النشر في دولة الإمارات، وسلطوا الضوء على الازدهار الذي حققه القطاع خلال العامين الماضيين اللذان شهدا ارتفاعاً كبيراً في حجم إنتاج دور النشر الإماراتية، وتوسع رقعة انتشار إصدارتها بالأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

وأجمع الطرفان على ضرورة إطلاق برامج ثقافية مشتركة تبرز الثراء الثقافي الذي تزخر به كل من دولة الإمارات والسعودية، وتعزز أواصر الأخوة والمحبة ووحدة المصير الذي يجمع الشعبين الشقيقين، كما ناقشوا آخر الاستعدادات على صعيد مشاركة دور النشر الإماراتية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، المقام في الفترة من 14- 24 مارس المقبل، وأكدوا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الثقافة والإعلام السعودية بما يخدم قطاع النشر والناشرين في البلدين.

وفي هذا الصدد قال سعادة راشد الكوس: "يأتي هذا اللقاء تماشياً مع استراتيجيتنا في جمعية الناشرين الإماراتيين الرامية إلى تقديم كل التسهيلات لدور النشر المندرجة تحت مظلتنا على صعيد المشاركات في المحافل الثقافية الدولية، وذلك عبر فتح قنوات اتصال مباشرة مع المؤسسات العاملة بالشأن الثقافي في مختلف دول العالم لا سيما تلك المعنية بتنظيم معارض الكتب والبرامج المهنية ذات الصلة بقطاع النشر".

وأضاف الكوس: "سعينا من خلال هذا الاجتماع أن تكون جمعية الناشرين الإماراتيين حلقة الوصل بين دور النشر الإماراتية والسعودية، ومع جميع المؤسسات المعنية بقطاع النشر في المملكة، وقد نجحنا من خلاله الخروج بجملة من المكاسب التي تصب في مصلحة عضويتنا، حيث بحثنا إمكانية تخصيص ركن خاص لدور النشر الإماراتية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، الذي يعتبر من أبرز معارض المنطقة التي تجمع ناشرين من مختلف أنحاء العالم.