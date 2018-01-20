غادة شبير تطرب جمهور جزيرة العلم بأغنيات الزمن الجميل

الشارقة 24:

بثت الفنانة اللبنانية غادة شبير الدفىء، مساء الجمعة، في الجمهور العاشق للطرب العربي الأصيل، خلال الأمسية التي قدمتها على مسرح جزيرة العلم ضمن اليوم الختامي لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في نسخته الخامسة، والذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى.

ولم تمنع الأجواء الباردة محبي الموسيقى الأصيلة من شغل مدرجات المسرح، متلهفين لسماع صوت رائدة الموشحات الأندلسية، وأستاذة الغناء الشرقي، والفنانة الحائزة على جائزة بي بي سي العالمية للموسيقى لكل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ألبومها "موشحات" عام 2007، مقدمين تحية تقدير إلى هذا الصوت المخملي الذي يمتع عشاق الطرب الأصيل بأعذب الأغنيات الراقية والأصيلة منذ عشرين عاماً.

واختارت شبير أن تنثر عبير أغنياتها على الجمهور منذ البداية، فغنت "يا ورد مين يشتريك"، من كلمات الشاعر بشارة الخوري (الأخطل الصغير) وغناء محمد الوهاب، وأتبعتها بأغنية "آمنت بالله" من كلمات الشاعر صالح جودت وغناء لور دكاش، التي عادت بالذاكرة إلى زمن الأسماء الكبيرة في الطرب الأصيل، لتمتد إلى أغنية "فايق يا هوا" من كلمات الأخوين رحباني وغناء السيدة فيروز، وسط تصفيق مطول من الحضور.

وفي أغنيتين متتاليتين من كلمات الشاعر الكبير عبد العزيز سعود البابطين، أنصت الجمهور مستمتعاً إلى "روحان" و"لي الحبيب" فبدا كأنه يتذوق الكلمات أو يستلذ بالألحان، متفاعلاً معها بقوة، محلقاً في خيال لا حدود، كان لابد له من موال يعيده إلى زمن الأندلس وأمجادها الموسيقية، وهذا ما كان، حين قدمت شبير موال "يا شادي الألحان" للشاعرة ولادة بنت المستكفي.

وامتدت أمسية شبير، لتنتقل من خلال موشحاتها ومواويلها إلى عوالم موسيقية ساحرة، تمتد عبر الأثير لتصل عنان السماء بصوت ملائكي بث في النفوس الكثير من الحنين للزمن الجميل، واختارت هدوء الليل في جزيرة العلم، لتطرب آذان عشاق أغنياتها بـ "سكن الليل" من كلمات جبران خليل جبران وغناء فيروز، وأتبعتها بـ "يا عاقد الحاجبين" للشاعر بشارة الخوري وغناء فيروز.

واختتمت غادة شبير حفلتها الأولى في الشارقة، بأغنية لفنانة أحدثت ثورة كبرى في عالم الغناء، واعتبرت إحدى معجزات الغناء العربي، لتقدم "يا حبيبي تعال شوف اللي جرالي" للفنانة أسمهان، فبدت بعذوبة صوتها، شبيهة بفنانات أربعينيات القرن الماضي، اللواتي كن يسيطرن على المشهد الفني، ليصنعن المجد ويرتقين بأذواق أجيال كاملة من محبي الطرب العربي الجميل.

وأضفت مشاركة أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بقيادة المايسترو المبدع والمتألق، الأردني محمد عثمان صديق، ألقاً خاصاً على السهرة، حيث نجح في توظيف الآلات الغربية الكلاسيكية لخدمة "الناي" و"العود" و"القانون"، ليحافظ بذلك على طابعها الشرقي، وتقنيتها المتطورة، وأدائها العالي، ويزيد في الوقت نفسه من شدة ارتباطها بالأحرف والكلمات التي صاغت منها غادة شبير أعذب موسيقاها.

ويعد المايسترو محمد عثمان صديق، أحد الأصوات الموسيقية التي أسهمت في الارتقاء بالموسيقى العربية ووضعتها في مصاف العالمية، من خلال سبعة مؤلفات أطلق عليها اسم "شرقيات"، تميزت بالجمع بين الآلات الموسيقية العربية الشرقية مع الفرق الأوركسترالية "السمفونية" في إطار واحد، إذ لم تكن هذه التجربة فريدة من نوعها فقط بل كانت الأولى من نوعها في عالم الموسيقى.

وسبق انطلاق حفلة الفنانة غادة شبير، تكريم الفائزات الأربع بمسابقة "الغناء لجميع الأعمار" التي نظمها مركز فرات قدوري طيلة أيام المهرجان، حيث حلّت في المركز الأول شهد النبواني، فيما حصدت ريم سمير المركز الثاني، ونور إبراهيم المركز الثالث، وفرح سمير المركز الرابع، وحصلت الفائزات على جوائز نقدية بالإضافة إلى شهادات تقدير. وقدمت الفائزات أغنية "نسّم علينا الهوا" للسيدة فيروز أمام حضور الأمسية الختامية.

وشارك في النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذي استمرت فعالياته على مدار سبعة أيام، نخبة من النجوم، والفنانين، والموسيقيين من عدد من الدول العربية والأجنبية، من بينها مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، وإسبانيا، والمجر، وغيرها، والذين قدموا أغنياتهم وموسيقاهم للجمهور في أربع وجهات هي: مسرح المجاز، ومسرح جزيرة العلم، والقصباء، وواجهة المجاز المائية.

ونجح المهرجان في تعزيز الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم، فضلاً عن إثراء رصيد إمارة الشارقة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية، عبر مزيد متنوع من الألحان الجميلة، والأنغام العذبة، والطرب الأصيل، التي أمتعت الجمهور.