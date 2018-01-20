"مسرح المجاز" يشهد أمسية فنية استثنائية بمشاركة عبد الله الرويشد وبلقيس

الشارقة 24:

نظم مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أمس الجمعة، حفلاً فنياً خليجياً استثنائياً تألق به سفير الأغنية الخليجية الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنانة الإماراتية بلقيس، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بدورته الخامسة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وحضره حشد من جماهير الفن الخليجي.

وأمتع الفنان الكبير عبد الله الرويشد والفنانة الواعدة بلقيس جمهور المسرح بباقة منتقاة من روائع إنتاجهما الفني لتطوف بالحضور بين العراقة والأصالة المكسوة بعذوبة الكلمات والمعاني وتطرب أسماعهم بأجمل الألحان الخليجية.

وهز تفاعل الجماهير الكبير المسرح المفتوح في الهواء الطلق في قلب جزيرة المجاز الذين حضروا من مختلف دول العالم ليشدوا مع الفنانين الرويشد وبلقيس أجمل أغانيهما ويستمعوا إلى شجي الألحان والطرب الأصيل.

وكرم سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كل من الفنان عبد الله الرويشد والفنانة بلقيس فتحي للمشاركة في الحفل الذي شكل إضافة مهمة لفعاليات مسرح المجاز المتميزة.

وبعذوبة وإحساس لافت، وباستحضار لعراقة الماضي، وروعة الحاضر، افتتحت الفنانة بلقيس فتحي الحفل بأغنية الفنان اليمني أحمد فتحي "إن يحرمونا"، لتطرب الجمهور الذي تفاعل مع صوتها الشجي، وحضورها المتألق، لتقدّم بعدها واحدة من أجمل أغنياتها "يا هوى" التي أشعلت بها مدرجات المسرح.

وتوالت الأغنيات الجميلة التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، لتبعث الفنانة بلقيس وعلى طريقتها الخاصة تحية للراحل الكبير الفنان أبو بكر سالم، حيث غنّت له ثلاث أغنيات من أجمل ما قدّم في مسيرته، وهي "ظبي اليمن"، ورائعة "متى أشوفك"، و"يا زارعين العنب"، ليشهد المسرح تصفيقاً كبيراً لروعة الأداء، ورقيّ الإحساس.

ولم تكتفِ بلقيس بهذا القدر، بل استمرت في تقديم لوحاتها الغنائية الجميلة، حيث غنّت للسيدة فيروز "نسم علينا الهوى"، و"راجعين يا هوى"، التي وجدت طريقها إلى مسامع وقلوب الحضور، كما قدمت توليفة مختارة من الأغنيات مثل "مجنون"، و"يكفي"، وغيرها من الأغاني التي اشتهرت بها، لتختتم الفنانة الإماراتية بأغنية " دقو خبيتي" معبّرة بصوتها الجميل عن واحدة من لوحات الفرح التراثي الذي تشتهر به الجزيرة العربية.

ولفتت بلقيس إلى أن تواجدها في إمارة الشارقة يعيدها إلى ذكريات الطفولة الجميلة، مؤكدةً على أن إمارة الشارقة، هي منارة الشرق، وعاصمة الثقافة والفن على الدوام، وأن حضورها على مسرح المجاز، الذي وصفته بالمسرح الثقافي المهمّ في منطقة الخليج والوطن العربي الذي استضاف ألمع نجوم الغناء والموسيقى العالميين والعرب، يعتبر إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية.

ولم ينتظر جمهور مسرح المجاز طويلاً إطلالة سفير الأغنية الخليجية، حتى وقف الفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد على خشبة المسرح ليطرب محبيه بباقة مختارة من أجمل أغنياته، ليستهلّ بأغنية "لا تلومونه"، إحدى الأغنيات العريقة في مسيرته الغنائية، لتضج مدرجات المسرح بالتصفيق على الإحساس الكبير والشجن العالي الذي ترجمه.

واستمرّ الرويشد في تقديم اللوحات الطربية الجميلة على مسامع الجمهور، حيث غنّى لهم "رحلتي" بإحساس عميق وصوت شجي، لينتقل بعدها ويقدم أغنيات "أبيك"، و"تصوّر"، و"دنيا الوله"، و"لي مرّ الحلو"، و"تعال" التي طالبه الجمهور بها بشكل لافت، ليختتم الرويشد الأمسية بأغنية " ما في أحد مرتاح" التي غناها بالاشتراك مع الراحل أبو بكر سالم.

وتقدّم الرويشد بالشكر للقائمين على الحفل، واصفاً التنظيم الذي يحظى به بالكبير والناجح، كما لفت الرويشد إلى أن مسرح المجاز يمتلك ثقلاً ثقافياً كبيراً، تعبر عنه المشاركات التي تشهدها خشبته سنوياً، بما يدلل على الجهد الكبير الذي يبذله القائمون عليه في تطويره والارتقاء بمكانته.

ويعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.