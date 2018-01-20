انطلاق الاختبارات الأولية لـ "منشد الشارقة الصغير" غداً الأحد

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الأحد، الاختبارات الأولية للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج "منشد الشارقة الصغير"، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، بهدف غرس القيم الإنسانية والتربوية الفاضلة في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعزيز مبادئ الفن الهادف والإبداع الملتزم.

وتبدأ طواقم البرنامج جولاتها الميدانية التي تشمل مدينة الشارقة وخورفكان والذيد، لتلتقي الراغبين بالانضمام إلى المنافسات، وتختبر أصواتهم وأداءهم، تمهيداً لاختيار المرشحين للمشاركة في المنافسات النهائية للبرنامج.

ويعقد البرنامج جلسات اختبار أصوات الطلبة الراغبين بالمشاركة على مدار خمسة أيام ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، خلال الفترة الممتدة من 21-25 يناير الجاري، وسيتم اختبار طلاب وطالبات مدينة الشارقة في قصر الثقافة، حيث يخصص يوم الأحد 21 يناير للبنين، فيما ستعقد اختبارات الفتيات يوم الإثنين 22 يناير.

أما اختبارات المنطقة الشرقية فتقام أيضاً على مدار يومين في المركز الثقافي بخورفكان، حيث تقام اختبارات البنين بعد غد الثلاثاء 23 يناير، والفتيات يوم الأربعاء 24 يناير، فيما تقام اختبارات المنطقة الوسطى للبنين والفتيات يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير في المركز الثقافي بالذيد.

وفي هذا الصدد قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج: "يواصل منشد الشارقة الصغير للعام الرابع على التوالي بث رسائله الإنسانية وتعزيز القيم التربوية في نفوس صغارنا، تماشياً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى رعاية الأطفال وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، من خلال توظيف الفن الهادف، الذي يدعو إلى تعزيز معاني الفضيلة والجمال، ونشر قيم التسامح والسلام".

وأضاف المنتج المنفذ: "أكملنا في مؤسسة الشارقة للإعلام كل الاستعدادات لانطلاق نسخة جديدة من منشد الشارقة الصغير، التي نعد فيها جمهور الشارقة الذواق ومحبي الفن الأصيل بأصوات عربية واعدة في مجال الإنشاد، الذين سنمهد الطريق أمامهم ليتلألؤو في سماءِ الإبداع، ويساهموا في نشر الثقافة العربية والإسلامية".

ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي يُقام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9 - 13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الانشاد الديني، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.