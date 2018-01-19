"الإمارات للفنون التشكيلية" تعقد ورشة فنية باستخدام المؤثرات البارزة

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بمقرها الخميس ورشة فنية باستخدام المؤثرات البارزة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الفنون الإسلامية والذي يستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري.

وقال الفنان سالم الجنيبي، مقدم الورشة، لقد اعتمدت الرسم بتقنيات المؤثرات المتعددة عن طريق مزج كتل لونية مختلفة بنشارة الخشب واستخدام تقنيات الإزاحة اللونية وتركت للمتدربين المساحة للعب في فراغ اللوحة سواء بشغلها كاملة أو بجزء منها مستوعباً بذلك كافة الأشكال والتصورات التي تدور في مخيلة المشاركين كما تعمدت استفزاز قريحة المتدربين ليجربوا شيئاً جديداً يجعل من اللوحة مساحة تقبل أشكالاً مستحدثة.

من جانبه أكد ناصر عبد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية مثل هذه الورش والتطرق إلى موضوعات جديدة من شأنها إثراء تجارب الفنانين وإضافة المزيد من الخبرات للشرائح المختلفة.. مشيراً إلى عقد شراكات مثمرة وجعل الفنون التشكيلية محور اهتمامهم وذلك ينبع من الرسالة العميقة التي رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال جهوده الرامية الى استنهاض كافة المجالات الثقافية والفنية.