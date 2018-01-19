"فن" تنظم ورشة عمل مخصصة للأطفال حول الرسوم المتحركة

الشارقة 24:

اختتمت "فن"، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، مؤخراً، ورشة عمل حول تقنيات الرسوم المتحركة مخصصة للأطفال والناشئة، بهدف تعليمهم أساسيات تقنيات إيقاف الحركة أثناء التصوير، وإثراء مخيلتهم وشغفهم بصناعة الأفلام والرسوم الإبداعية.

وحملت الورشة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عنوان "عِشِ الخيال"، في مقر "سجايا فتيات الشارقة" التابعة لـ "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، وتعلم فيها المشاركون أساسيات تقنيات إيقاف الحركة، فضلاً عن جملة من الإرشادات والتوجيهات الثمينة لتحويل مفهومٍ ما أو فكرة نظرية إلى فيديو إبداعي قادر على جذب اهتمام المتابعين والمهتمين من الجمهور.

ووفرت الورشة للمشاركين في جلساتها مجموعة من المواد الفنية الأساسية لمساعدتهم على إعداد وإنتاج مقاطع فيديو باستخدام طرق متعددة ومواد مختلفة، وشهد اليوم الأول منها تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين تعرفوا على بعضهم خلال جلسة هدفت إلى كسر حاجز الخوف والخجل لديهم، قبل أن ينتقلوا إلى مبادئ وأساسيات تقنيات إيقاف الحركة، وتطبيق ما تعملوه في صنع مقطع قصير من الرسوم المتحركة.

وشارك الأطفال باليوم الثاني في "مشروع إيقاف الحركة"، فيما شاركوا في اليوم الثالث والأخير بـ "مشروع إحياء الصلصال"، وحرص منظمو ورشة العمل على أن تتميز الجلسات بالمتعة وأن تسهم بترسيخ رغبتهم بالتفاعل مع الفنون الإعلامية وغرس محبتها في قلوبهم.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن"، ومدير "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل": "جاء تنظيم هذه الورشة الأولى في عام 2018، ضمن سلسلة ورش العمل المخصصة للأطفال التي تقام على مدار العام، بهدف مساعدة الأطفال المشاركين على تعلم أساسيات الفنون السينمائية، وصناعة الأفلام، من خلال برنامج خاص يشمل أبرز التقنيات المستخدمة في مجال الأفلام والفنون الإعلامية، وأحدثها، لتأسيس جيل سينمائي مبدع يرفع علم الإمارات في مختلف المهرجانات والمسابقات الدولية".

وأضافت: "تسعى مؤسسة فن من خلال ورشها ودوراتها المتنوعة إلى تعزيز التعلم الهادف، وتمكين الأطفال واليافعين من اكتشاف مواهبهم الدفينة وتطويرها، بالإضافة إلى تعلم أساسيات صناعة الأفلام وأسرارها، كما يهدف برنامج ورش العمل إلى توفير منصة مخصصة للأطفال، يستطيعون من خلالها التعبير عن أنفسهم، وتلبية شغفهم باستكشاف صناعة الأفلام وأسرارها".