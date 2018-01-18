رشا تغيب عن "الشارقة للموسيقى" وشبير تحيي آخر أمسيات المهرجان

الشارقة 24:
أكد منظمو مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، تعذر مشاركة الفنانة رشا رزق في أمسية "سحرهن في طربهن" يوم غد الجمعة، بسبب ظروف خاصة خارجة عن إرادة المهرجان، وستحيي الفنانة اللبنانية غادة شبير آخر أمسيات المهرجان على مسرح جزيرة العلم في 19 يناير الجاري.
ويقدم القائمون على المهرجان شكرهم للزوار الذين رفدوا المهرجان من خلال حضورهم الفاعل، مشيرين إلى إمكانية استرجاع الجمهور ثمن التذاكر المطبوعة لحفل الفنانة السورية رشا رزق، من منافذ البيع التي تم شراء التذاكر من قبلها، أما التذاكر التي تم شراؤها عن طريق الموقع الالكتروني: www.ticketmaster.ae فيمكن استرجاعها عن طريق إرسال بريد الكتروني إلى: [email protected]
أكد منظمو مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، تعذر مشاركة الفنانة رشا رزق في أمسية "سحرهن في طربهن" يوم غد الجمعة، بسبب ظروف خاصة خارجة عن إرادة المهرجان، وستحيي الفنانة اللبنانية غادة شبير آخر أمسيات المهرجان على مسرح جزيرة العلم في 19 يناير الجاري.
ويقدم القائمون على المهرجان شكرهم للزوار الذين رفدوا المهرجان من خلال حضورهم الفاعل، مشيرين إلى إمكانية استرجاع الجمهور ثمن التذاكر المطبوعة لحفل الفنانة السورية رشا رزق، من منافذ البيع التي تم شراء التذاكر من قبلها، أما التذاكر التي تم شراؤها عن طريق الموقع الالكتروني: www.ticketmaster.ae فيمكن استرجاعها عن طريق إرسال بريد الكتروني إلى: [email protected]