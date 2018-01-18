المنتدى الإسلامي يعقد مجلساً علمياً في "القاسمية" حول "مقاصد الشرعية"

الشارقة 24:



سعياً للارتقاء بالثقافة الإسلامية في إمارة الشارقة، ينظم المنتدى الإسلامي بالشارقة مجلساً علمياً في مسجد الجامعة القاسمية حول مقاصد الشرعية بعنوان "شرح كتاب مختصر قواعد الأحكام"، وذلك خلال الفترة من 20 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.



ويقدم المجلس العلمي، الدكتور سيدي محمد مختار فال المحاضر بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة.



و سيتناول المجلس أربع محاور رئيسية هي: التعريف بكتاب مختصر قواعد الاحكام ومؤلفه، ومحاور الكتاب الفقهية والأصولية، و مقاصد الشريعة وأهدافها، وشرح القواعد الفقهية والأصولية.