"الأعلى لشؤون الأسرة" يستعد لتنظيم الحفل الثقافي الخيري الأحد

الشارقة 24:

في إطار استعدادات المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة للحفل الخيري الذي سيقام، الأحد المقبل، يستضيف الحفل الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس التي ستلقي كلمة حول مفهوم بث السعادة والاطمئنان في نفوس أصحاب المعاناة، كما يستضيف الحفل عدداً من الشخصيات النسائية الفنية والإعلامية الإماراتية.

وتستمر التدريبات على فقرات الحفل الغنائية، وتقود تدريبات كورال مسرح العائلة ليلى أبو ذكرى مشرفة الإنتاج الفني في المكتب، ويتكون الكورال من فتيات سجايا وطالبات من الجامعات، وقد تم اختيار عدد من الأغنيات الكلاسيكية التي عرفت بذائقتها الأندلسية من الأشعار والألحان، وأهم هذه الأغنيات: (لما بَدَا يَتَثَنَّى – شاغِلي بالحسن بدر – يا غريب الدار – عجباً لغزال – ياشادي الألحان – أمان يا قلبي ياليل الصب – زمان الوصل في الأندلس).

وقد انضمت الفنانة نداء شرارة إلى فريق العمل الفني، حيث بدأت معها البروفات والتمرينات الفنية اللازمة لإنجاح الحفل، والتي بدورها أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الخيري الذي يقام في الشارقة، وقالت: "كنت أتمنى أن أشارك بصوتي في هذه المدينة التي عرفت بنهجها الثقافي، ونظرتها للإبداع والفنون من هذا المنطلق الملتزم بالقيم الإنسانية الراقية".

ويتضمن برنامج الحفل عزفاً على البيانو لمتدربات في مسرح العائلة، وبعض الأغنيات الحديثة، وتنتهي بصوت الفنانة نداء شرارة بأغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة" مهداة إلى القدس.