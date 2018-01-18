"الشارقة للموسيقى العالمية" يحلق بالجمهور على أجنحة الألحان الشرقية

الشارقة 24:

بين صدى الموسيقى الشرقية، وعذوبة الصوت الراقي، عاش جمهور مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الخامسة، خلال فعاليات اليومين الثالث والرابع، لحظات من الفن الجميل، حلقوا خلالها فوق ألحان من الهوى الشرقي للموسيقى الإبداعية، عزفتها فرقة "ألوان"، وطافوا معها عبر الكلمات العذبة، والصوت الساحر، الذي قدمته فرقة "غوسو-أوليسيا"، في كل من القصباء وواجهة المجاز المائية.

وسط حضور لافت من زوار القصباء، قدمت فرقة "ألوان" بقيادة عازف القانون بسام عبد الستار، معزوفة استحضرت عصوراً من الفنون، ومزجت بين أطياف من المقامات الموسيقية بصورة إبداعية لافتة.

وقدمت "ألوان" التي تضم نخبة من أهم العازفين على مستوى الشرق الأوسط، باقة من الموسيقى العالمية، مزجت بين أنماط الموسيقى العربية، والتركية والمصرية، أبهرت الزوار الذين بدأوا بالاقتراب والتزايد مع سماع كل معزوفة.



ومن ضمن معزوفاتها، قدمت "ألوان" فاصلاً من المقطوعات الغربية تنوعت بين الموسيقى الكلاسيكية والجاز والبلوز، فضلاً عن المعزوفات الخاصة التي تمثل العلامة الفارقة للفرقة التي استقت اسمها من التلوين والتنويع في ألوان الموسيقى، التي تعزفها في عروضها بشكل عصري ومتفرد للجمهور العربي والغربي.



واختتمت فرقة "ألوان" أمسيتها الموسيقية بمقطوعات ساحرة جمعت خلالها عدداً من أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم وقدمتها في فقرة واحدة مازجة بين الموسيقى بصورة أذهلت المستمعين على اختلاف جنسياتهم، نظراً لقدرة الفرقة على تطويع مجموعة من الأغاني وتقديمها في باقة واحدة.

ليلة في الشارقة

وتحت عنوان ليلة في الشارقة، رسمت فرقة "غوسو -أوليسيا" في واجهة المجاز المائية أطيافاً من ألوان الغناء الكلاسيكي بقيادة المغنية الأوكرانية المبدعة أوليسيا أوتسيفيتش، على كل من آلة الجازالتي أبدع في استخدامها الأرميني أرات أتابيكو، والبيانو الذي عزف عليه إيفان كافالينكو من بيلاروسيا، والبركشن التي برع في العزف عليها علاء الشرقاوي من مصر.



وقدمت الفرقة عدداً من المقطوعات الموسيقية الرائعة تنوعت بين العزف المنفرد على الجاز، تألق من خلاله عازف الجاز في موسيقاه، التي حاكت الحضور بلغاتهم على اختلاف ألسنتهم، تبعها عزف ثنائي جمع بين البيانو والبركشن في فقرة أذهلت الحضور.

واختتمت "غوسو-أوليسيا" سهرتها بطيف متنوع من المقطوعات الموسيقية، والمداخلات الغنائية للمبدعة أوليسيا، أضفت إلى أجواء الواجهة، سحراً يحمل ثقافة فنية حاورت مختلف الجنسيات.

وتعتبر أوليسيا أوتسيفيتش موهبة أوكرانية فذة، حيث ولدت في عائلة فنية، اكتشفت موهبة ابنتها مبكراً، فشجعتها ودعمتها، فقدمت أوليسيا أولى حفلاتها على المسرح الفلكلوري الأوكراني وهي في السابعة من عمرها، وتجيد الغناء بـ 6 لغات مختلفة تشمل إلى جانب اللغة الأوكرانية كل من، اللغة الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية، والبولندية.



وتستمر فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، حتى 19 يناير الجاري.



ويستضيف المهرجان في دورته الجارية نخبة من النجوم، والفنانين، والموسيقيين من 11 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، سوريا، لبنان، العراق، الكويت، إسبانيا، الأرجنتين، أوكرانيا، المجر وغيرها، ويتضمن 14 حفلاً موسيقياً، تُقام في أربع وجهات هي مسرح المجاز، وجزيرة العلم، والقصباء، وواجهة المجاز المائية.