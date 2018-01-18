أسبوع التراث الطاجيكي ينطلق الأحد في معهد الشارقة للتراث

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات أسبوع التراث الطاجيكي في 21 يناير الجاري، وتستمر خمسة أيام في معهد الشارقة للتراث، لتقدم فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة، يتجلى فيها ومن خلالها الكثير من مكونات وعناصر التراث الطاجيكي المميز والعريق، خصوصاً أن طاجيكستان موطن لعدد من الحضارات القديمة منذ العصر الحجري والبرونزي.

ويشكل أسبوع التراث الطاجيكي فرصة لزوار الشارقة وعشاق التراث والباحثين والمختصين للتعرف على التراث الطاجيكي، ويأتي هذا الأسبوع ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث يستضيف من خلاله في كل شهر بلداً عربياً أو أجنبياً، لعرض ملامح وعناصر من تراثه.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "نحن في كل شهر على موعد مع فعاليات تراثية لأحد البلدان، وفي يناير الجاري سنجول خلال خمسة أيام مع أسبوع التراث الطاجيكي، ونتنقل من محطة إلى أخرى من خلال ما يعرضه لنا الأصدقاء الطاجيك، ونتعرف على مكونات وعناصر تراثهم والفنون الشعبية والأزياء والموسيقا وفنون الطبخ، حيث تتيح لنا تلك الأيام الخمسة فرصة الترحال إلى ربوع طاجيكستان التي تتكون من أربع مقاطعات في وسط آسيا، وتكثر فيها الجبال لتشكل نحو 90% من مساحة البلاد، وهي عموماً تعتبر أصغر دولة من حيث المساحة في وسط آسيا".

ولفت المسلم إلى أن طاجيكستان تتميز بمهرجاناتها الحيوية التي تعكس طبيعة ومضمون تراثها، ومن بين تلك المهرجانات يمكن الإشارة إلى مهرجان النيروز، خلال 20-22 مارس من كلّ عام، حيث رأس السنة الجديدة عند سكان وسط آسيا، ويتوافق المهرجان مع فترة الاعتدال الربيعي في البلاد، وفيه تقدم العديد من الأطباق المحلية، مثل "سومولاك"، الذي يتم إعداده وتجهيزه في أواني فخارية، وتقوم الفتيات بطهوه وهن يتحدثنّ ويغنين ويرقصن، وهناك أيضاً مهرجان المرقاب الخاص بسباق الخيول والذي يقام في شهر يوليو كلّ عام.