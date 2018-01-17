الدكتور زكي أصلان: 50 متحدثاً في الملتقى العربي للتراث الثقافي

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال الدكتور زكي أصلان، المدير والممثل الإقليمي لمنظمة إيكروم للدول العربية، إن الملتقى العربي للتراث الثقافي، سينطلق في 6 فبراير المقبل، ويستمر على مدار 3 أيام، ويضم 50 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء والفنانين والإعلاميين، الذين يناقشون قضايا وموضوعات ملحة في حماية التراث بالوطن العربي.

وأشار أصلان في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن الملتقى سيشهد تسليم الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي، وهي جائزة تقدم كل عامين لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي المادي سواء في المواقع، أو المدن، أو المتاحف، بهدف رفع سوية ممارسات الحفاظ على التراث، والتي يجب أن تتبع المعايير الدولية، وهذا هو صميم عمل منظمة الإيكروم.

وينطلق المؤتمر تحت شعار "المعرفة.. مستقبل تراثنا"، ويضم 9 جلسات، وحلقتي نقاش، ويستهدف الخروج بوثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث في الوطن العربي.