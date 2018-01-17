ينطلق 6 فبراير المقبل

الدكتور زكي أصلان: 50 متحدثاً في الملتقى العربي للتراث الثقافي

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 4:30 م
نظم المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي "إيكروم الشارقة"، مؤتمراً صحفياً، الأربعاء، بمقر المركز في معهد الشارقة للتراث، للإعلان عن تفاصيل الملتقى العربي للتراث الثقافي، والذي يُعقد لأول مرة في المنطقة.

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال الدكتور زكي أصلان، المدير والممثل الإقليمي لمنظمة إيكروم للدول العربية، إن الملتقى العربي للتراث الثقافي، سينطلق في 6 فبراير المقبل، ويستمر على مدار 3 أيام، ويضم 50 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء والفنانين والإعلاميين، الذين يناقشون قضايا وموضوعات ملحة في حماية التراث بالوطن العربي. 

وأشار أصلان في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن الملتقى سيشهد تسليم الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي، وهي جائزة تقدم كل عامين لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي المادي سواء في المواقع، أو المدن، أو المتاحف، بهدف رفع سوية ممارسات الحفاظ على التراث، والتي يجب أن تتبع المعايير الدولية، وهذا هو صميم عمل منظمة الإيكروم.

وينطلق المؤتمر تحت شعار "المعرفة.. مستقبل تراثنا"، ويضم 9 جلسات، وحلقتي نقاش، ويستهدف الخروج بوثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث في الوطن العربي.