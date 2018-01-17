مؤسسة الشارقة للفنون تطلق "منصة للأفلام"

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون "منصة الشارقة للأفلام"، وهي مبادرة سينمائية سنوية جديدة تهدف إلى دعم المشهد الفني المزدهر في منطقة الخليج والمنطقة المحيطة بها، وذلك من خلال توفير منصة لصنّاع الأفلام المعروفين والواعدين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب، تتألف المنصة من ثلاثة مكونات رئيسة هي: جائزة وعروض أفلام مقيّمة، وبرنامج لورش العمل والجلسات النقاشية، ومنحة إنتاج للأفلام القصيرة.

يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة الشارقة للفنون لدعم إنتاج الأفلام في الدولة وإثراء المحتوى الذي تقدمه، حيث بدأت أولى خطواتها عام 2011 حينما أطلقت برنامج الأفلام للمرة الأولى ضمن بينالي الشارقة 10، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنماط السينمائية على مدار العام، ومن المقرر أن يتم عقد دورات منصة الشارقة للأفلام سنوياً، حيث سيتم في كل دورة دعوة قيّم ضيف لتنظيم برنامج سينمائي للأفلام القصيرة والطويلة التي تركز على ثيمة أو مفهوم محدد، بما يغطي طيفاً واسعاً من الأفلام الوثائقية، والتجريبية، والروائية، وأفلام التحريك، وكجزء من البرنامج السنوي، تقوم لجنة تحكيم مؤلفة من سينمائيين معروفين بمنح جوائز لأفضل الأفلام في مختلف الفئات. وسيتم عرض الأفلام المشاركة في سينما سراب المدينة في مدينة الشارقة، وفي دور سينمائية أخرى في جميع أرجاء الإمارة، بما فيها المنطقتين الوسطى والشرقية.

وبالتوازي مع برنامج عروض الأفلام المقيّمة، ستقدّم منصة الشارقة للأفلام ورش عمل وجلسات نقاشية يقدمها متخصصون حول المهارات العملية لصنع الأفلام مثل كتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمونتاج، إضافة لموضوعات متعلقة بنظرية الفيلم والمدارس النقدية السينمائية، كما يتميز البرنامج العام بجلسات مخصصة للمتحدثين الضيوف وخبراء في صناعة السينما والإنتاج، والذين سيتعاملون مع التحديات التي يواجها سوق الفيلم في المنطقة والمتعلقة بالتمويل والتوزيع.

كما ستقدم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامج منصة الشارقة للأفلام منحة إنتاج سنوية تصل إلى 30 ألف دولار أميركي، تمنح لفيلمين أو ثلاثة أفلام قصيرة مخصصة لصنّاع الأفلام الصاعدين، يتقدم الراغبون بالمشاركة بطلب المنحة وفيديو مدته ثلاث دقائق يتضمن لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، في موعد أقصاه 26 فبراير 2018، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون، حيث سيتم تقييم المتقدمين وفق الإبداع والمهارات التقنية التي يظهرونها في الفيديو الخاص بهم، وسيتم الإعلان عن المستفيدين من منح إنتاج الأفلام القصيرة لـ"منصة الشارقة للأفلام"، في 30 مارس 2018، وسيتم عرض الأفلام المنجزة في البرنامج السينمائي لـ"منصة الشارقة للأفلام" في يناير 2019.