الطرب العراقي وتانغو الأرجنتين يرويان حكايات الوطن والحب في واجهة المجاز

الشارقة 24:

في مزيج فريد جمع الإيقاعات الشرقية والغربية، لتلتقي موسيقى التانغو الأرجنتينية في وصلة من الفن الأصيل، لينتشر عبق اللحن الجميل بين زوار مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الخامسة، الذين توافدوا على واجهة المجاز المائية خلال اليومين الأول والثاني من المهرجان، ليستمتعوا بأمسيات فنية قدمها الفنان العراقي سيف شاهين، والفنانات المتألقات فلور ميلاغروس، وماتيج سودجا وديانا رادزابايفا.

وتحت عنوان "حب وسلام" أحيا الفنان والعازف العراقي سيف شاهين خلال اليوم الأول للمهرجان، أمسية من الطرب والفن الراقي، وسط حضور جماهيري كبير من مقيمي وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة.



وافتتح الفنان العراقي سيف شاهين بصحبة أعضاء فرقته نبيل الأطرقجي عازف الغيتار، وزيد هاشم عازف الإيقاعات المتعددة، الحفل الغنائي بأغنية "ما سأل قلبك علي" وهي من تأليفه وألحانه، مزج فيها إيقاعات شرقية وغربية متفردة، مستخدماً غيتاره ومشاعره في تمازج مدهش ينحاز للوطن والحب ويناجيه شوقاً وحنيناً.

وتعتبر هذه الأغنية من روائع الأعمال الغنائية التي قدمها للجمهور العربي، حيث حصدت تفاعلاً غير مسبوق، إذ رافقها التصفيق والهتاف الذي طالب بتكرار أغنياته التي رددها الحضور معه في مشهد سيعلق طويلاً في ذاكرة الحضور.

نساء يرقصن التانغو

وشهد اليوم الثاني من المهرجان أمسية لاتينية بامتياز قدمت خلالها الفنانات المتألقات من الأرجنتين فلور ميلاغروس، وماتيج سودجا وديانا رادزابايفا وصلة من الفن الأرجنتيني الأصيل حملت عنوان "نساء يرقصن التانغو".

ويعد العرض واحداً من أبرز العروض التي تجمع بين الرقص، والموسيقى، والتمثيل، والغناء في عرض واحد، حيث سردت الفنانة فلور ميلاغروس عبر أغنياتها وموسيقاها مجموعة من القصص التي تتناول الحب، والهجر، والنهايات بشقيها الحزين والسعيد.

وقامت ميلاغروس بمزج مجموعة من العناصر في كل من الموسيقى، والكلمات، والرقصات، لتغدوا لوحة متكاملة تروي قصص حب متنوعة.

وتحدثت إحدى أغانيها التي جسدتها الموسيقى ورقصة التانغو المصاحبة، عن سيدة تروي بشكل فكاهي حكايتها مع رجل ثري تركها لأجل امرأة أخرى، في حين أنها أفضل من تلك المرأة، وتكمل كلمات الأغنية سرد حكاية هذا الرجل الثري الذي لم يكن يشتري لها الهدايا، وتختتم الأغنية سردها بنهاية سعيدة تمثلها عودة العاشق إلى معشوقته الأولى.

وتأتي هذه الأمسيات الغنائية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذي يستمر حتى الـ 19 من يناير الجاري، وتقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز.

وينظم المهرجان مركز فرات قدوري للموسيقى، بمشاركة نخبة من النجوم والفنانين والموسيقيين من 11 دولة عربية وأجنبية، يقدموا على مدى أسبوع 14 حفلاً موسيقياً متنوعاً، يصطحب الجمهور في رحلة استثنائية في عوالم الموسيقى العربية والأجنبية.