"ثقافة الشارقة" تستعد لانطلاق مهرجان خورفكان المسرحي 26 يناير

الشارقة 24:

تستعد إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي ينظم في 26 يناير الجاري، في الفضاء المفتوح لكورنيش خورفكان، بمشاركة واسعة لفرق مسرحية واستعراضية من مختلف انحاء العالم.

وأشرفت لجنة فنية مختصة في الأيام الماضية على تجهيز موقع المهرجان الذي يستهل بمسيرة حافلة بالصور والعروض، يتقدمها نجوم ومشاهير المسرح والدراما التلفزيونية الخليجية، تنطلق من وسط المدينة إلى موقع الاحتفال مجسدة في جولتها معاني التسامح والتواصل والتفاعل الثقافي.

وخصصت الجهة المنظمة للحدث الذي يستمر ليوم واحد، ثلاثة مسارح مجهزة بكافة التقنيات الصوتية والضوئية وهي مهيأة لتقديم العروض المسرحية وفنون الأداء والمسابقات، فيما تحيطها مساحة واسعة مخصصة للجمهور وللفعاليات الشعبية والأنشطة الموجهة للأطفال، إضافة إلى فسحة فناني الرسم والجداريات والاقنعة.

المهرجان الذي يبلغ هذه السنة دورته الخامسة، يتميز بكونه يتيح للجمهور مجموعة واسعة من العروض والأشكال والتعبيرات الفنية الحديثة والشعبية، إذ يحضر المسرح بكل أنواعه " مسرح الطفل والمسرح المدرسي والمسرح الكوميدي، كما يحفل المهرجان بالموسيقى وبالورش التدريبية.

ويحرص المهرجان في كل دورة على استضافة العشرات من الفنانين المحليين والخليجيين في برنامج "مسرح النجوم" حيث يكون في وسع الجمهور أن يلتقي نجومه ويتواصل معهم ومتابعتهم في لوحات مسرحية مرتجلة مستلهمة من قصص الحياة اليومية.

وتزيين السيارات والعروض الشعبية والأدائية الحية القادمة من بلدان عدة كلها مجتمعة تشكل صورة واسعة من المهرجان الذي يتميز أيضاً باستقطابه للآلاف من الجماهير التي تتزاحم منذ انطلاقته ويشاهد الجمهور أثناء المسيرة العديد من العروض عبر مسارح متجولة محمولة فوق ناقلات مخصصة لهذا الغرض.

ومن بين البرامج التي سيحظى بمشاهدتها جمهور المهرجان هناك "مباريات مسرح الارتجال"، إضافة إلى بانوراما العروض المسرحية المميزة، التي يتم اختيارها لما حققته من أصداء واسعة عند عرضها للمرة الأولى في الأنشطة التي تنظمها إدارة المسرح سنوياً، مثل مهرجان المسرح المدرسي، ومهرجان كلباء المسرحيات القصيرة، ومهرجان المسرح الكشفي وسواها من الأنشطة التي تعكس الدينامية العالية التي يتحلى بها المشهد الفني في الشارقة.

وينظم المهرجان في هذه المدينة وبهذا الشكل الفريد، انسجاماً مع جمالياتها الطبيعية الملهمة، كما أن من بين ما يهدف إليه أن يتيح للجمهور تجربة مسرحية احتفالية لا تقتصر على لون محدد من الفنون بل تشمل جميع الاشكال الإبداعية.