أمسية طربية تستحضر العندليب الأسمر في "الشارقة للموسيقى العالمية"

الشارقة 24:

في أمسية من أمسيات الزمن الجميل، وإبداع لافت استطاع أن يستحضر ذكرى قامة من قامات الغناء العربي، قدّم 3 فنانين مصريين قادتهم أوركسترا دار الأوبرا المصرية، أجمل أغنيات الراحل عبد الحليم حافظ، ليلة الأمس، على مسرح جزيرة العلم، في ثاني أمسيات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الحدث الموسيقي السنوي الأبرز في الإمارة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، في دورته الخامسة، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في عدد من وجهات إمارة الشارقة.

واستهلّت أوركسترا دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي، الحفل، بتحيّة للجمهور حملت عبق وجمال الموسيقى الشرقية، حيث عزفت على مسامع الحضور التوّاق لأجمل الألحان وأعذبها الذي امتلأت به مدرجات المسرح بكثافة، مقطوعة موسيقية عبارة عن كولاج موسيقي مزج باقة من موسيقى أجمل أغنيات العندليب.



وعلى وقع تصفيق الجمهور، اعتلى الفنان محمد متولي خشبة المسرح، ليصدح صوته الشجيّ بأغنية "أول مرة تحبّ يا قلبي"، كلمات الشاعر الغنائي إسماعيل الحبروك، وألحان منير مراد، التي أبدع في تأديتها، وغنائها بصوته الذي حمل في طياته شجناً وحسّاً عالياً، لينتقل بعدها ويقدم أغنية أحضان الحبايب، من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد الموجي، بتألق وجمال.



واستمر الإبداع على خشبة مسرح جزيرة العلم، لتشارك الفنانة ميّ حسن، الفنان محمد متولي في تقديم أغنية "تعالي أقولك" كلمات الشاعر فتحي قورة، والحان منير مراد، التي غنّاها عبد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رفقة الفنانة شادية في فيلم لحن الوفاء، ليصور الفنانان لوحة فائقة الجمال أعادت جمهور الحفل إلى أزقة الفن الجميل، ليعود بعدها متولي مع وصلة الشجن في أغنية "اسبقني يا قلبي" كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، ويحلّق في فضاءات الإبداع والجمال في غنائه الذي أطرب مسامع الجميع.



أما رائعة الشاعر الكبير نزار قباني، التي أبدع في لحنها الموسيقار محمد الموجي، كان لها نصيبا كبيراً من السهرة، حيث ذهب الفنان محمد متولي بـ "قارئة الفنجان" صوب لهفة العاشق، وألق الاشتياق، وأزقة الذكريات، ليصدح بها بعذوبة صوته الجميل ليطرب مسامع الجمهور الذي صفق طويلاً بحرارة.



وما بين جمال الكلمات وعذوبة الصوت، قدمت الاوركسترا مقطوعة موسيقية تقدّمها لحن القيثارة البهي، في عزف عبقريّ، استطاعت الفرقة بأكملها أن تحمل جمهور جزيرة العلم من خلال أنغام متمازجة، وتوليفة بين سحر الشرق، وألق المذاهب الموسيقية إلى أفلاك بعيدة من عراقة الموسيقى، وعذوبة اللحن الجميل، لتتقدم بعدها الفنانة ميّ عفّت بأغنية "تخونوه"، كلمات الشاعر إسماعيل الحبروك والحان الموسيقار بليغ حمدي، وتؤديها بصوت هادئ وثقة كبيرة على خشبة المسرح.



وبحضوره اللافت، وصوته الشجيّ، خطف الفنان أحمد عفّت، أنظار وتصفيق الجمهور مقدّماً لهم أغنية "قولوا له الحقيقة" – من فيلم شارع الحب – كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز والحان الموسيقار كمال الطويل، ثم وبمباغتة طربية أعاد وصلة "قارئة الفنجان" بأسلوبه الخاص وصوته الرنان ليشعل المدرجات وسط غناء الجمهور معه، ومواكبتهم لجمال العزف والأداء، لتنضم له لاحقاً الفنانة ميّ عفّت ليقدما معاً بأسلوب شجيّ متقن أغنية "حاجة غريبة" كلمات الشاعر حسين السيد، وألحان الموسيقار منير مراد، والتي غنّاها الفنان عبد الحليم حافظ لأول مرة رفقة الفنانة شادية في فيلم معبودة الجماهير في العام 1967.



ولم يتوقف جمهور مسرح المجاز عن المطالبة بمزيد من الجمال والإبداع الطربي طيلة الحفل حتى النهاية، ليستمر إبداع الفنان أحمد عفت في تقديمه للأغنيات الجميلة، حيث غنى رائعة الراحل "موعود" كلمات الشاعر محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، بجمال وعذوبة، ليعقبها بأغنية "جبّار" كلمات الشاعر حسين السيد، وألحان الموسيقار محمد الموجي، الذي أتقن غنائها بشكل لافت.



ليختتم بعدها الحفل بأغنية "أنا كل ما أقول التوبة" كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، قدّمها الفنانين الثلاثة وسط تصفيق وتفاعل كبير من الجمهور الذي وقف لتحية الإبداع والجمال.



ويستكمل مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الخامسة أمسياته، حيث سيكون جمهور جزيرة العلم على موعد يوم الخميس القادم مع أمسية (سحر الكلاسيك في ليلة الجاز) تقدمها الفنانة عازفة الكمان والمغنية المجرية كاتيتسا أليني، التي تنتقل بتناغم متناهي على أوتار كمانها، لتمزجها مع عذوبة صوتها، ترافقها فرقة أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق، كما تستضيف اليوم (الاثنين) واجهة المجاز المائية فرقة أوتار تعزف، أما القصباء فستحتضن فرقة ألوان بسام عبد الستار.



وبإمكان الجمهور الراغب بالحضور أن يحصل على تذاكر حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية من خلال الموقع، الإلكتروني: www.ticketmaster.ae كما تتوفر في مراكز خدمة العملاء في القصباء، وجزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.



يُذكر أن مركز فرات قدوري للموسيقى يسعى من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم، فضلاً عن إثراء رصيد إمارة الشارقة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية.